罷團控萬美玲支持者打人 警方：未接獲提告

罷免桃園市第四選區立委萬美玲的罷團志工，在虎頭山步道宣講時，遇到萬美玲支持者拿著安全帽亂揮。（圖擷自threads）

2025/06/24 22:13

〔記者謝武雄／桃園報導〕罷免桃園市第四選區立委萬美玲已經第三階段，罷團四、五位志工日前在桃園桃園區虎頭山步道宣講與萬美玲支持者發生衝突，影片中萬美玲支持者是一位瘦小戴口罩婦人，拿著安全帽亂揮並未打到人，但志工說，婦人拿安全帽打人，會將影片剪輯向警方提告，桃園警方表示，目前尚未有人提告，但也呼籲民眾理性看待。

該影片是罷團貼在所屬網站，內容看到一名瘦小戴口罩婦人，拿著安全帽對2、3位罷團志工揮舞，但並沒有打到人，並喊著「萬美玲做的這麼好，你們為什麼要罷免她」，隨後又有2位志工到場聲援，並強調婦人打人的行為已經觸及刑法，剛才已經錄到打人的鏡頭，會回去剪接提出告訴，該婦人隨後自行離去。

請繼續往下閱讀...

罷團網站則PO文「又發生萬美玲做得那麼好，支持者這麼暴力會拿安全帽攻擊志工，為什麼不要罷免她！？ 一定同意罷免！送她每天回桃園陪支持者爬虎頭山」。

警方表示，桃園區已經發生多起因罷免政治理念不同的衝突事件，呼籲民眾要尊重不同政治立場，不要動輒挑釁、引發暴力事件。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法