民主淬鍊國家團結力量 賴清德：透過「選舉、罷免」打掉雜質

總統賴清德晚間在桃園進行「團結國家十講」第二講演說。（記者李容萍攝）

2025/06/24 22:59

〔記者李容萍／桃園報導〕總統賴清德今（24日）晚在桃園市客家青年會論壇進行「團結國家十講」第二講主題「團結」中提到，前總統蔡英文任內拋出的「四個堅持」，有超過8成民眾認同，已是台灣人民最大公約數，至於這8成的民意力量要如何發揮？他說，要用民主淬鍊出國家團結力量，要透過一次又一次選舉、罷免，一張又一張選票，像是打鐵鑄劍，百煉成鋼、打掉雜質，來守住民主鋼鐵般的意志。

賴清德細數蔡英文的「四個堅持」，包括「堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途，必須遵循台灣人民的意志」，強調台灣社會已經有非常巨大的民意，要透過民主程序展現出力量來。

請繼續往下閱讀...

賴清德說，團結台灣最大公約數就是在分歧中找到團結，朝野應該捍衛台灣主權，維護民主憲政體制，反共、反侵略、反併吞。他強調，中華民國派「反共」，台灣派「守護台灣」，不反共的不是真的中華民國派，不護台的不是真台派；所以真正中華民國派「反共」，真正的台派「護台」，反共加護台，自然可以推動國家進步，也可以反併吞。

會中，賴清德以台灣民族運動、台灣本土運動的推動者蔣渭水於1927年成立台灣民眾黨為例，當時是爭取台灣人的政治權利，蔣渭水喊出「同胞須團結，團結真有力」，他認為這句話已經傳承近100年，仍然非常有力，現在的台灣，也要團結所有的力量抵抗外來併吞；他也舉例1949年的古寧頭戰役、1958年的823砲戰，當台灣面對中國的武力侵略時，都是不分軍民、族群、黨派，也因此團結守護台灣。

賴清德提到，台灣今天的民主並不是天上掉下來的，雖然現在對民主、自由、人權感覺像水、空氣一樣自然，但過去台灣經歷過長達38年的戒嚴，發生過228事件、美麗島事件，有多少人為了打破威權、推動民主而犧牲生命，台灣民主化的過程，從1992年國會全面改選、1996年總統全民直選，到2000年完成首次政黨輪替，台灣人民見證團結力量大，實踐主權在民與人民當家作主的權利。

賴清德並秀出「拒絕統戰守護台灣」群眾大會的照片，是中華民國國旗跟台灣獨立旗的合影。他引述「憲法」強調，中華民國認同與台灣認同應互相接納，兩者都是對國家認同的表達方式，不應被曲解為族群對立。他呼籲捍衛主權守護民主壯大台灣，中華民國派反共捍衛主權，台派守護台灣，團結合作是今天台灣主流民意，也是台灣的最大公約數。

賴清德秀出「拒絕統戰守護台灣」群眾大會的照片。（總統府提供）

賴清德提到，前總統蔡英文任內拋出的「四個堅持」，有超過8成民眾認同。（總統府提供）

總統賴清德晚間在桃園進行「團結國家十講」第二講演說。（記者李容萍攝）

總統賴清德晚間在桃園進行「團結國家十講」第二講演說。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法