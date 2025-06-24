台南大林路椰子行道樹明移除 民眾批砍樹市府回應了

台南南區大林路椰道景觀將成過去。（記者洪瑞琴攝）

2025/06/24 21:26

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南南區大林路景觀再造工程，市府決定53棵椰子行道樹全數移除，已貼出公告將於明（25日）進行移除作業。工務局表示，將打除現有分隔島，以人本重新設計分隔島，擴大人行道，並新植較為安全、具遮蔭與生態價值的行道樹。護樹公民則深表遺憾。

南市工務局表示，大林路為民眾出入體育公園、水交社及東區的重要道路，為優化汽機車用道、公車族及行人安全，將重新規劃車道與人行道配置。當地里民對此樂見其成，表示椰子樹高聳不易修剪，厚重枯葉從高處落下，易傷路人意外令人憂心。

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工務局表示，原華盛頓椰子行道樹經綜合評估後，認定有潛藏危險之虞，且淨化空氣、減緩噪音效益有限，亦缺乏促進生物多樣性的功能。近期將陸續進行樹木移除與替換作業，考量台南夏季炎熱，將優先選擇具有遮蔭功能，且兼具美觀與生態價值的行道樹，整體重塑大林路景觀風貌。

工務局強調，移除後的華盛頓椰子枝葉及樹幹，將提供環保局作為手作步道示範材料，充分利用資源循環與永續，讓椰子樹以另外一種生態風貌亮相。大林路景觀道路重塑工程，將使道路、人行與景觀環境更符安全、舒適目標。未來持續檢視各主要道路配置，落實綠化政策與樹種適地適種原則。

文史工作者李文雄感歎說，對照總統府前整排高大椰樹未被質疑「國安疑慮」，台大椰林大道整理完好，百年歷史以來也未因「校園安全」說要砍除，然而南市大林椰子樹行道樹當初也是工務部門設計，才存活2、30年就說有問題要移除，讓人民如何相信政府植樹砍樹又種樹的道理？而且反對移除的里民大有人在，活生生樹木被截斷的死亡軀幹，竟稱永續資源回收利用，更是負面示範。市府為了配合地方搶功隨意改變原則，號稱文化首都台南，不能從友善樹木角度來看待及維護，令人感到遺憾再遺憾。

大林路行道樹上已貼出移除公告。（記者洪瑞琴攝）

大林路景觀再造工程完工模擬圖。（圖由台南市工務局提供）

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