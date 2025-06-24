批賴清德演講秀下限 民眾黨：堂堂總統打擦邊球、挺大罷免

總統賴清德出席「團結國家十講」第二講主題聚焦在「團結」，強調民主淬鍊國家要靠「選舉罷免」打掉雜質。（記者李容萍攝）

2025/06/24 21:03

〔記者林哲遠／台北報導〕總統賴清德「團結國家十講」第二講「團結」今晚在桃園市客家青年會登場，民眾黨痛批，賴總統與其繼續沈浸在與大多數人民不同維度的宇宙之中，不如先好好把實事做好，這才是全體國人所期待看見的；否則，堂堂總統為了打擦邊球挺大罷免，三不五時就出來秀下限，實非國家之福。

民眾黨指出，原以為賴清德在所謂十講的第一場表現已是國家級災難，豈料，第二場演講更是讓人不忍卒睹。除了內容同樣空洞以外，狐狸尾巴更是當場露了出來，扣合民進黨發動的大罷免，公然表示要「打掉雜質」。

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「請問賴清德總統，哪一位生長在這塊土地上的台灣人，在您的眼中是雜質？」民眾黨質問，所謂千錘百鍊、淬鍊民主說，到底是用意識形態獵巫，進而分化百姓。賴總統講出如此失格的話，不但有失總統應有的高度，更徹底喪失高喊團結的資格。

民眾黨認為，原應由人民作主的台灣，現在卻淪為「民進黨作主」，獨裁幽靈環繞台灣上空、動用國家機器追殺百姓、綠色權貴弊案叢生。當賴清德總統大談「清廉勤政愛鄉土」時，卻不知綠色權貴早已成為自己該譴責的對象。

賴清德總統如果真的要談團結，就應該先針對民進黨黨同伐異、濫用國家機器追殺政治對手的表現向國人謝罪。民眾黨批評，賴總統還有臉稱民進黨執政國家機器不會像過去般傷人，本黨只能深感不齒，柯文哲前主席遭民進黨政府濫權關押超過九個月，不正是在賴清德總統主政下發生的嗎？

民眾黨再批，當賴總統不斷強調要反共才是團結，人民看到的卻是重用共諜的吳釗燮依然穩坐國安會秘書長大位掌領國安，這是什麼黑色幽默，賴清德總統示警國軍退伍後淪共諜的同時，絲毫不敢面對民進黨執政下，府院黨全面遭共諜滲透對台灣造成的重大傷害。

民眾黨認為，在民進黨執政下，沒有「共融共好」，反而看到賴總統假團結民主之名，將民進黨一黨獨大的企圖與「護台、反共」畫上等號，為自己的獨裁野心擦脂抹粉，對國人進行情緒勒索。團結不該是空口說白話，在這場演說當中，賴清德總統的發言赤裸裸的展現他上任至今，表裡不一、兩面手法，總是說一套做一套。

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