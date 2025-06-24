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    國際情勢帶來挑戰 卓揆籲立院盡速通過「強化安全韌性條例」

    行政院提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」已逾2個月，行政院長卓榮泰今日強調，近期國際情勢變化為世界帶來挑戰，也牽動台灣發展，呼籲立法院盡速讓條例審議通過。（圖擷取自臉書）

    行政院提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」已逾2個月，行政院長卓榮泰今日強調，近期國際情勢變化為世界帶來挑戰，也牽動台灣發展，呼籲立法院盡速讓條例審議通過。（圖擷取自臉書）

    2025/06/24 20:16

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」已逾2個月，行政院長卓榮泰今日強調，近期國際情勢變化為世界帶來挑戰，也牽動台灣發展，呼籲立法院盡速讓條例審議通過。

    卓榮泰發文表示，第一，面對美國關稅貿易新秩序，台灣是全世界第一個提出產業支持方案的國家，其中包括民生支持1000億挹注台電，能讓電價及物價更平穩，已及930億元對產業、安定就業等支持，協助中小企業及勞工應對調適。只是現在已2個多月過去了，期待立法院能與我們一起努力，盡速讓「強化安全韌性條例」審議通過。

    卓榮泰指出，第二，面對中東戰爭的新挑戰，行政院物價穩定小組及各部會，會以民生物價穩定為最高原則，持續關注整體情勢發展，必要時就會啟動各項穩定措施。

    卓榮泰說，長期以來，台灣產業在國家政策方向指引、合作及支持下，所共同建構的經濟體系具有一定韌性，面對外部衝擊可展現調適能力。更重要的是，面對這些變化與挑戰，政府都有準備、有應變，請國人安心。

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