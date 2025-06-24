單挑花蓮紅面鴨！ 宣講罷免傅崐萁 賴瑞隆：對的人幫花蓮走向國際

立委賴瑞隆（中左）今天到花蓮為罷團助講站肥皂箱，也送來黃色小鴨公仔給罷團，由副領銜人潘文欽（中右）代表接受。（記者花孟璟攝）

2025/06/24 20:28

〔記者花孟璟／花蓮報導〕立委賴瑞隆今天傍晚趕到花蓮街頭站肥皂箱，宣講罷免傅崐萁之外還送正版黃色小鴨公仔給花蓮罷團。賴瑞隆當年是高雄引入黃色小鴨、演唱會經濟的幕後推手，賴瑞隆說，高雄因為選對的市長才能走向國際，希望花蓮人也能站出來挺罷傅，給花蓮不一樣的未來。

賴瑞隆2013年曾在陳菊市長任內服務於高雄市府，是高雄引進「黃色小鴨」幕後推手，吸引390萬人次參觀、高達10億元的觀光產值，形成黃色小鴨旋風，時任花蓮縣長的立委傅崐萁則是自創「花蓮紅面鴨」大型充氣球，隔年2014年在花蓮鯉魚潭展出「紅面鴨FUN暑假」，紅黑配色的紅面鴨常被誤認「薑母鴨」。

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由於連續辦10多屆、中間只有疫情停辦，同樣的活動模式已讓許多花蓮人感到索然無味，挺罷傅民眾：「講到紅面鴨真的丟人」！今年暑假縣府已改稱「花蓮FUN暑假」改以水上活動為主題，拿掉「紅面鴨」。

立委賴瑞隆以「小鴨把拔戰團」團長之姿，連日來跑全國挺罷免公民團體，今天從立院趕到花蓮站街頭肥皂箱助講，還送來黃色小鴨公仔給花蓮罷團加油打氣，由罷免案副領銜人潘文欽代表接受，包括罷免志工、縣議員林則葹、市民代表莊依婕、田珍綺等，眾人高舉「罷免同意」、「7月26日改變花蓮」等手板，在花蓮市中山、商校街口的肥皂箱，向過往的下班人潮民眾招手，呼籲花蓮人站出來投罷免傅崐萁同意票。

賴瑞隆說，傅崐萁去年0403地震後花蓮都還在救災，傅卻帶了近20個立委跑去中國見王滬寧，讓中共的手伸進國會，去年一整年帶頭在立法院毀憲亂政，亂刪預算讓行政機關運作困難，造成台灣民主受傷！因此請花蓮人一定要站出來投下罷免同意票，傅崐萁夫妻輪流主政23年了，花蓮人「值得更好的」。

賴瑞隆指出，高雄原本是工業城市，因為政府長年重北輕南而被遺忘的城市，後來選出好的市長讓高雄改變了，10年前引進黃色小鴨是荷蘭設計師作品，巡迴全世界大城市展出，到高雄展出後掀起風潮，也帶來超過10億元觀光產值，此外還包括演唱會經濟、駁二特區的成功，去年陳其邁市長更讓黃色小鴨回歸高雄展出，又帶動新一波熱潮，他相信揚棄舊的，花蓮人也有機會走向國際、讓全世界都看到花蓮。

民眾手比大拇指為罷團志工及宣講的賴瑞隆按讚。（記者花孟璟攝）

賴瑞隆（中）在花蓮街頭站肥皂箱，呼籲民眾投罷免同意票。（記者花孟璟攝）

花蓮紅面鴨連續辦超過十年，每年同樣的大型充氣球展出，不少花蓮人都說「實在看膩了」。（記者花孟璟攝）

民眾手比大拇指為罷團志工及宣講的賴瑞隆按讚。（記者花孟璟攝）

民眾手比大拇指為罷團志工及宣講的賴瑞隆按讚。（記者花孟璟攝）

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