中國邀國民黨抗日老兵看閱兵 退輔會籲參加國內活動

中國將辦理抗戰勝利80週年紀念活動，並邀請國民黨抗日老兵現場觀禮，我國退輔會則鼓勵退除役官兵參加國內抗戰勝利80週年系列活動，圖為2017年「七七抗戰八十年、老兵再現英雄」影像展的資料照畫面。（資料照）

2025/06/24 20:41

〔記者黃靖媗／台北報導〕中國國務院今（24）日指出，將辦理抗戰勝利80週年紀念活動，並邀請國民黨抗日老兵現場觀禮。對此，退輔會表示，退輔會將辦理抗戰勝利80週年暨九三軍人節慶祝活動，鼓勵退除役官兵參加國內抗戰勝利80週年系列活動。

根據中央社報導，中國國務院新聞辦今日舉行「介紹中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動總體安排」記者會。提及是否會邀請國民黨抗日老兵參與系列活動？中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵表示，「中國抗戰是全民族的抗戰，國民黨軍隊也發揮了非常重要作用，這次閱兵我們將邀請國民黨抗日老兵到現場觀禮」。

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退輔會表示，為維護中華民國主導抗戰史實與正統性，退輔會鼓勵退除役官兵參加國內抗戰勝利80週年系列活動。

退輔會指出，他們也將辦理抗戰勝利80週年暨九三軍人節慶祝活動，對參戰英雄頒贈榮譽狀，以表達其為國犧牲奉獻的精神，彰顯參戰官兵英勇事蹟，永續保家愛國的決心。

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