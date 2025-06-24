賴清德3面向論述「反共護台」 凝聚台灣派、中華民國派團結護主權

總統賴清德。（資料照，記者王藝菘攝）

2025/06/24 19:41

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德「團結國家十講」第二講「團結」今晚在桃園市客家青年會登場，黨政人士分析，賴總統從八二三砲戰、民進黨創黨理念、「四個堅持」三面向論述「反共護台」精神，找到台灣派、中華民國派在不同政治光譜上的交會，以凝聚國家認同為核心，喊話朝野與國人反併吞、護主權。

黨政人士指出，賴總統今晚的演說，以民主先賢蔣渭水醫師成立「台灣民眾黨」時，喊出的「同胞須團結，團結真有力」為核心貫穿，強調無論任何路線紛爭，為了「國家」都應該求同存異，在分歧之中找到團結，背後是對朝野政黨團結，抵抗外來侵略併吞、攜手面對國家挑戰的期盼。

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該人士說，賴總統也藉由爬梳歷史，點出即便對於國家認同有不同表達方式，捍衛民主、護台反共精神仍是朝野間最大公約數，在反併吞、護主權的交集基礎上，相信朝野會有對話合作的空間，台灣社會能團結一致，成為國家最堅實的防線。

黨政人士指出，賴總統分別從三面向論述「反共護台」並凝聚國家認同。首先，以1949年古寧頭戰役、1958年八二三砲戰為例，論述當年重要戰役不分族群、不分地域，軍民團結共同守護台澎金馬，一來點破從過去到現在，中國對台灣的野心，本質是因威權主義擴張，並非台灣哪一個人或哪一個政黨；二來直指當年護台戰役就已經展現反共意志，同時彰顯「反共護台」精神如何促使不分族群、團結一致，共同抵抗侵略。

第二，賴清德論述民進黨創黨理念、重提民進黨1999年提出的「台灣前途決議文」、2004年提出的「族群多元國家一體決議文」，強調民進黨主張「不分族群，不論先來後到，只要認同台灣，就是國家的主人」，並以2019年通過的「國家語言發展法」為例，各族群母語都是台灣的語言，在無分族群與地域下，直指「台灣認同與中華民國認同應互相接納」。

賴清德也再次重申無論中華民國、台灣、中華民國台灣，都是對國家認同的表達方式，都同樣肯認民主價值、反對威權共產，無分對錯高低，更不該被操作為族群對立，甚至因此被統戰滲透，黨政人士說，這是藉由在國家認同表達方式的光譜上，找到兩派交集，盼最大程度團結朝野、團結國人、團結國家。

第三，賴清德以民調數據論述「四個堅持」已經是台灣社會最大共識，根據陸委會2021年統計，有八成左右民眾支持蔡英文前總統提出的「四個堅持」，黨政人士說，賴總統重申「四個堅持」，是希望無論政黨路線分歧，在維護國家主權已成台灣社會最大共識基礎上，朝野都應直面社會、向群眾負責、回應人民期待，團結守護台灣。

黨政人士總結說，第一講「國家」是爬梳歷史定錨「台灣主體性」，有「國家」就有需要團結守護的標的；第二講「團結」則從反併吞、護民主出發，找到台灣派、中華民國派在不同政治光譜上的交會，凝聚國家認同，喊話朝野與國人團結反共，守護民主台灣，也是賴總統繼「重要國安情勢簡報」後再次遞出橄欖枝，盼朝野共同支持各項國安法制，拒絕中國的侵略併吞，以具體行動深化與守護台灣民主。

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