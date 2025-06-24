中共邀國民黨退役軍人觀禮閱兵 陸委會：若妨害國家尊嚴將剝奪退休俸

前國民黨立委、退役將領吳斯懷（右1）2016年11月曾與多名台灣退將共同現身北京人民大會堂，聽中國領導人習近平訓示。（圖擷取自中國央視，資料照）

2025/06/24 18:40

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為紀念抗戰勝利80週年，中國官方將於9月3日舉行盛大閱兵，由中共總書記習近平親自主持，並發表重要講話，中共亦將邀請國民黨退役軍人到現場觀禮。陸委會今日嚴正警告，曾任國防、外交或國安之政務副首長以上或少將以上人員，參與中國黨政軍慶典，有妨害國家尊嚴之行為，將剝奪退休給與。

中國國務院新聞辦公室今天舉行新聞發布會，由中宣部副部長胡和平介紹，9月3日將在北京天安門廣場舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會」，由習近平親自檢閱中國人民解放軍部隊。

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中共閱兵領導小組辦公室副主任、軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵表示，這次閱兵將由徒步方隊、裝備方隊、空中梯隊組成，並展示先進武器。

吳澤棵更說，「中國抗戰是全民族的抗戰，國民黨軍隊也發揮了非常重要作用，這次閱兵我們將邀請國民黨抗日老兵到現場觀禮」。

對此，陸委會表示，關於抗日戰爭的歷史，事實勝於雄辯。抗日戰爭中，中華民國政府及全體軍民付出無數犧牲奉獻，最終取得抗戰勝利，但中共只圖擴大和鞏固自身勢力，對戰事並無貢獻。中共扭曲史實奢談抗戰，搶奪話語權，只是徒勞；就算辦理相關紀念活動，也無法抹煞此一歷史真相。

陸委會強調，依據兩岸條例第9條之3及第91條規定，曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之政務副首長以上人員或少將以上人員，或情報機關首長等指標性人員，如參與中國黨務、軍事、行政或具政治性機關 （構） 、團體所舉辦的慶典或活動，而有妨害國家尊嚴之行為，將處以罰鍰、停止或剝奪退休（職、伍）給與及追繳勳獎章。

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