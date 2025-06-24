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    訪台出席GCTF 水鳥真美肯定台灣防災理念與聯合國一致

    外交部長林佳龍（右）致贈前聯合國秘書長防減災事務特別代表水鳥真美（左）台灣阿里山金萱茶禮盒。（外交部提供）

    外交部長林佳龍（右）致贈前聯合國秘書長防減災事務特別代表水鳥真美（左）台灣阿里山金萱茶禮盒。（外交部提供）

    2025/06/24 18:37

    〔記者黃靖媗／台北報導〕前聯合國秘書長防減災事務特別代表水鳥真美為出席GCTF國際研習營訪台，今（24）日會晤外交部長林佳龍。水鳥真美表示，災害風險管理已是全球共同挑戰，「全社會防衛韌性」與聯合國「減少災害風險辦公室」（UNDRR）長年致力推動的理念一致，盼台灣持續落實並向世界分享成功經驗。

    全球合作暨訓練架構（GCTF）本月23日至25日於台北舉辦「人道援助的全球公私夥伴合作：災害治理與永續營運」國際研習營，前聯合國秘書長防減災事務特別代表水鳥真美特別出席研習營，分享在全球災害治理方面的深厚經驗。

    水鳥真美表示，災害風險管理已不分國界，是全球共同挑戰，欣見台、美、日等GCTF夥伴國家間防減災合作基礎穩固，期盼各國持續透過GCTF等平台深化合作，共同協助全球南方國家建構災害應處能力並提升防災韌性，共創多贏。

    水鳥真美也指出，「全社會防衛韌性」與聯合國「減少災害風險辦公室」（UNDRR）長年致力推動的「仙台減災綱領」理念一致，期盼台灣持續落實並向世界分享成功經驗。

    外交部長林佳龍表示，台日始終彼此扶持共同因應天災、疫情等難關，展現兩國深厚情誼與堅強韌性，台日關係已成為國際社會重要資產與典範。

    林佳龍也指出，當前氣候變遷、疫情及能源危機等全球性複合挑戰是國際社會的共同課題，對此我國除積極強化「全社會防衛韌性」，提升台灣整體防減災能力外，今後也將擴大國際參與，貢獻台灣良善的力量，期盼未來台日雙方以防減災交流合作為契機，持續拓展各領域的實質合作，發展更緊密堅韌友好的台日關係。

    外交部指出，水鳥真美曾領導聯合國「減少災害風險辦公室」（UNDRR），長年致力推動全球防減災制度的策定與落實，本次來訪，將有助深化台日與理念相近國家間的合作關係，共促提升全球防減災韌性。

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