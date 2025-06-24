盧秀燕評賴總統十講是「個人史觀」 綠營質疑她史觀跟共產黨一樣嗎？

盧秀燕評總統賴清德十講是「個人史觀」挨批。（記者蘇孟娟攝）

2025/06/24 20:08

〔記者蘇孟娟／台中報導〕總統賴清德啟動團結國家10講首場，援引舊金山和約強調「中華人民共和國從未擁有台灣」、「中華人民共和國從未統治台灣任何一天」；台中市長盧秀燕評世界都在關注以色列跟伊朗戰爭，總統開講卻是講「個人史觀」，未對焦世界重大議題；盧秀燕「個人史觀」說引質疑，民進黨台中市議會黨團總召王立任批她不願面對史實根本沒有史觀；民進黨議員周永鴻更質疑她連「台灣從未被中共統治」這個事實都不敢支持，盧秀燕的史觀是已經「update」到跟共產黨一樣了嗎；盧秀燕今兩度被問及「史觀」說，均未再進一步回應。

賴清德22日首場「團結國家十講」，從考古、歷史、談到國家定義，並援引舊金山和約強調「中華人民共和國從未擁有台灣」、「中華人民共和國從未統治台灣任何一天」。

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盧秀燕評總統十講指出，現在全世界最關心的議題就是以色列跟伊朗戰爭，總統有時間開講，「講的卻是他個人的史觀」，跟國人期待針對全世界重大議題似乎沒有對焦，希望總統能夠update（更新）。

盧秀燕說法引發不少質疑，有人質疑難道「她接受中華人民共和國史觀」，今還有人上她臉書批「沒有史觀的市長」、「台灣何時被中共統治過」、「台灣是主權獨立的國家」。

王立任指出，從歷史觀點來看，是先有中華民國才有中華人民共和國，賴總統所言「中華人民共和國從未擁有台灣」、「中華人民共和國從未統治台灣任何一天」，是事實陳述，盧秀燕卻批評是賴總統的「個人史觀」，發言極不恰當，更曝露盧秀燕沒有史觀。

周永鴻也指出，總統強調「中華人民共和國從未擁有台灣」、「中華人民共和國從未統治台灣任何一天」，被盧秀燕說是「個人史觀」，那盧秀燕和國民黨的史觀又是什麼，連「台灣從未被中共統治」這個事實都不敢支持，難道盧秀燕的史觀是已經「update」到跟共產黨一樣了嗎。

盧秀燕今兩度面對媒體對她評論賴總統「個人史觀」的相關詢問時，則均避談未回應媒體。

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