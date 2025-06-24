歐、加支持自由開放印太 外交部：彰顯維護台海和平是國際共識

外交部長林佳龍說，對於歐盟及加拿大再次表達對台海安全與穩定現狀的堅定支持，他表示歡迎與肯定。（資料照）

2025/06/24 17:48

〔記者黃靖媗／台北報導〕歐盟理事會主席柯斯塔（António Costa）、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與加拿大總理卡尼（Mark Carney）於23日發布聯合聲明，強調跨大西洋及印太地區的安全日益緊密相連，歐盟與加拿大將與印太區域夥伴繼續合作，維護自由、開放及安全的印太區域。外交部指出，此聲明彰顯維護台海和平穩定已是國際共識，台灣將持續與全球理念相近夥伴攜手合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，確保印太區域及台海的和平、穩定與繁榮。

柯斯塔、馮德萊恩、卡尼23日在比利時布魯塞爾舉行第20屆「歐盟-加拿大峰會」（European Union-Canada Summit 2025），並於會後發布聯合聲明，強調跨大西洋及印太地區的安全日益緊密相連，重申維護印太地區，包括東海、南海及台灣海峽的和平與穩定是雙方的共同利益。

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聲明也指出，歐盟與加拿大雙方將與印太區域內夥伴繼續合作，以維護自由、開放及安全的印太區域。

外交部長林佳龍說，對於歐盟及加拿大再次表達對台海安全與穩定現狀的堅定支持，他表示歡迎與肯定。

外交部指出，繼今年3月七大工業國集團（G7）外長會議及6月G7領袖峰會後，歐盟與加拿大等G7成員再度表達對台海和平的支持，彰顯維護台海和平穩定已是國際共識，台灣作為國際社會負責任的一分子，將持續與全球理念相近夥伴攜手合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，並確保印太區域及台海的和平、穩定與繁榮。

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