國民黨新北黨部連署涉造假 負責這名綠委沒紅包 卓冠廷酸：業績獎金?

新北地檢署偵辦幽靈連署，起訴國民黨新北市黨書記長陳貞容等31人。（資料照）

2025/06/24 19:26

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國民黨組織部主任要求推動罷免 新北市黨部趕時程抄名冊造假

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劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新北地檢署偵辦罷免民進黨立委蘇巧慧、張宏陸及李坤城幽靈連署案，查出國民黨新北市黨部涉在背後操盤主導，今（24日）偵結起訴該黨部書記長陳貞容等31人。民進黨發言人、新北市議員卓冠廷下午摘要起訴書重點，發現幫忙造假蘇巧慧和張宏陸罷免連署的黨工，都有收到千元紅包，反觀李坤城卻啥都沒有，忍不住狠酸「抄連署書還有業績獎金？」

卓冠廷今天下午在臉書分享，新北檢追查國民黨新北市黨部罷免綠委假造連署案的起訴書內容，發現偽造罷免提議人名冊（一階）達2566份，蘇巧慧罷免案偽造829份、張宏陸罷免案偽造781份、李坤城罷免案偽造956份。其中幫忙抄錄罷免蘇巧慧、張宏陸提議人名冊的黨工都有拿到1000元紅包，但協助李坤城罷免案的人卻什麼都沒拿到。卓冠廷忍不住酸：「沒有紅包，是因為沒達標嗎……？抄連署書還有業績獎金？」

卓冠廷也整理起訴書重點，指出國民黨組織部主任徐孟正，指示新北市黨部對蘇巧慧、張宏陸及李坤城發動罷免，今年1月22日起陳貞容要求各個罷免案要在2月2日完成名冊，時間只有11天又剛好撞到年假，為了造冊達標，陳貞容和志工等人拿國民黨員名冊抄寫並偽造簽名。各區偽造手法大同小異不同的人下載各選區的黨員名冊，再邀請志工到地方黨部，將黨員資料抄寫在提議人名冊上，或是提供黨員名冊、空白名冊讓人帶回，在過年期間抄寫，過年後繳回。

新北檢今依偽造文書及違反個資法等罪嫌起訴陳貞容等31人，並對矢口否認犯行的陳貞容、黨部書記林建鎰、朱蓓儀、板橋區黨部主委邱宏濱、罷免張宏陸發起人吳禹辰、志工朱育萲，建請法院從重量刑。

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