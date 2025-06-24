盧秀燕酸總統闡述主權是「個人史觀」 民進黨質問：是誰在矮化國家？

盧秀燕「個人史觀說」惹議。（記者廖耀東攝）

2025/06/24 16:41

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劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德前天（22日）展開「團結國家十講」的第一講，強調中華人民共和國從未統治過台灣任何一天，台中市長盧秀燕卻稱，這是賴清德的「個人史觀」，引發輿論批評。對此，民進黨今天（24日）稍早發文質問盧秀燕：「你的史觀又是什麼？」

賴清德22日展開首場次的「團結國家十講」，第一講主題談「國家」。賴清德強調，所謂「台灣自古以來就是中國不可分割的一部分」不是事實，中華人民共和國從來沒有統治過台灣任何一天。不料隔天（23日）盧秀燕受訪時表示，當前全世界關心的議題是以色列和伊朗的衝突，或將對台灣能源、經濟、物價、民生造成重大衝擊，國人希望總統能有所回應，但週日賴清德所談的「只是他個人的史觀」，與人民期待的沒有對焦，盼賴總統能夠「update（更新）」一下。

賴清德客觀描述我國主權事實，卻被盧秀燕說是「個人史觀」，其發言隨即遭致大批網友砲轟，今天她被媒體追問此事時選擇迴避，不願多作回應。

對此，民進黨今下午透過官方臉書發文，「講台灣主權是『個人史觀』？請問盧市長：你的史觀又是什麼？賴清德總統啟動團結國家十講，第一場從『國家』談起，明確指出『中華人民共和國從未統治過台灣任何一天』，並引用《舊金山和約》、《馬關條約》等歷史文件，說明台灣從未被中共擁有，強調我們是『主權在民、自由民主、獨立自主的國家』。」

「當總統堅定表達國家主權立場時，國民黨的台中市長盧秀燕卻說這是『個人史觀』。盧秀燕還在『戰鬥藍』的集會現場說，國人更關心以色列與伊朗的衝突，指點總統『應該講這些，不該講歷史』。但問題來了，盧市長自己週末北上參加政治集會，跟著藍委高喊『反罷免』，請問盧市長有講國際情勢嗎？盧市長有提到能源、通膨、民生嗎？盧市長有說台灣該怎麼面對中東戰爭的影響嗎？沒有。盧市長不是沒機會講，是選擇只護航對國家不忠誠的藍委！」

民進黨接著說：「我們要告訴有心北上競選中國國民黨黨主席的盧秀燕，別忘了當年國民黨是怎麼被中共打垮的。更要記得，主權不是史觀，是國家格局。講歷史不是為了回顧，而是為了讓國家的發展更清楚、更穩健。當總統用45分鐘談台灣是怎麼走到今天、人民憑什麼自由選擇未來，盧秀燕卻回一句『這是個人史觀』，到底是誰在矮化國家？」

「這些歷史事實，包括台灣從未被中共統治，這是白紙黑字寫在國際條約中的事實；總統談主權，是國際現勢下的正確對焦；一個模糊歷史、混淆定位的政治人物，才是真正與人民脫節。」

最後民進黨表示，「當國會在亂、當藍白在扯後腿，賴清德總統選擇用十場演講重申台灣的路是什麼、我們的根是什麼，這不是冷門議題，而是我們能不能繼續守住民主、抵抗中國的關鍵課題。而現在，有人連「台灣不是中國的一部分」這句話都不敢承認，還反過來酸說這是『個人史觀』。這樣的人，不妨先好好公開交代『自己的史觀』究竟是什麼吧！」

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