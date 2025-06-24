駁盧秀燕個人史觀說！吳思瑤反問：難道台灣不是獨立自主國家

民進黨團幹事長吳思瑤，今天上午在立法院議場門口接受媒體聯訪。（記者陳政宇攝）

2025/06/24 17:12

〔記者李文馨／台北報導〕總統賴清德22日啟動團結國家10講首場，援引舊金山和約，強調「中華人民共和國從未統治台灣任何一天」，台中市長盧秀燕質疑總統開講卻是講「個人史觀」，未對焦世界重大議題。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天反問盧秀燕，若要問鼎大位，「爭取的是中華民國的國家元首，還是自甘成為特區的特首？」

賴清德首場「團結國家十講」，強調「中華人民共和國從未擁有台灣」、「中華人民共和國從未統治台灣任何一天」。盧秀燕昨表示，當前全世界關心的議題是以色列和伊朗的衝突，或將對台灣能源、經濟、物價、民生造成重大衝擊，國人希望總統能有所回應，但賴所談的「只是他個人的史觀」，與人民期待的沒有對焦。

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吳思瑤今天在立法院受訪表示，盧秀燕在政壇這麼久，她非常好奇盧的個人史觀是什麼，「難道盧秀燕認為中華人民共和國統治過台灣嗎？」、「難道中華人民共和國治權及於台灣嗎？」

吳思瑤說，盧秀燕未來可望爭取問鼎更大的職務，承擔更大的政治責任，史觀是不是符合真實、正確，外界都非常關注。她也反問，盧秀燕的史觀是什麼，台灣難道不是一個獨立自主，擁有土地、人民、政府及主權的國家嗎？盧秀燕如果想要問鼎大位，「爭取的是中華民國的國家元首，還是自甘成為特區的特首呢？」

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