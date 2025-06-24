不可蓋私章、按指印！ 罷免票怎麼蓋 中選會列21種有效票樣態

根據「公職人員罷免罷免票有效與無效之認定圖例」規定，21種有效票樣態。（記者李文馨翻攝）

2025/06/24 16:16

〔記者李文馨／台北報導〕傅崐萁等24件國民黨立委以及停職中的新竹市長高虹安罷免案成案。中選會今天表示，罷免案投票時，民眾要使用選委會準備的圈選工具，蓋在罷免票上的圈選欄內，絕對不可以蓋私章或另按押指印；此外，中選會也列出了21種有效票樣態，以及30種無效票樣態。

大罷免正式邁入三階投票，中選會公告，罷免成案立委包含台北市王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆；新北市洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、廖先翔；桃園市牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；台中市廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；雲林縣丁學忠、花蓮縣傅崐萁、台東縣黃建賓、新竹市鄭正鈐、基隆市林沛祥等24案。此外，停職中的新竹市長高虹安也成案。

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至於其餘泛藍立委罷免案，扣除徐欣瑩、陳超明、邱鎮軍、謝衣鳯共4案未成案；游顥、馬文君案正在補件後的查對程序；羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘等5件，需於6月29日前補件，後仍待地方選委會查對。中選會暫定7月18日召開委員會議，預期屆時將審定罷免案是否成案。

中選會今天表示，各罷免案投票時，請民眾一定要使用選舉委員會所準備的圈選工具，蓋在罷免票上的圈選欄內，也請記得絕對不可以蓋私章或另按押指印，更不可使用非由選舉委員會所準備的圈選工具進行圈選，不然就會變成無效票。

中選會也附上「公職人員選舉圈選工具式樣」規定，並列出21種有效票樣態，以及30種無效票樣態。原則上，只要能辨別圈選同意或不同意票，皆屬於有效票；若同時圈選同意及不同意罷免者，或無法辨別圈選同意或不同意者，應屬無效票。另外，圈選後加以塗改、另行圈選，或在選票上簽名、按指印者也屬無效。

根據「公職人員罷免罷免票有效與無效之認定圖例」規定，30種無效票樣態。（記者李文馨翻攝）

根據「公職人員罷免罷免票有效與無效之認定圖例」規定，30種無效票樣態。

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