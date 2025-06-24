林岱樺起訴》台南藍營諷「林宜瑾呢？」 綠營回擊：干擾司法可悲

南市議會國民黨團今日開記者會，高舉標語「林岱樺被起訴了，林宜瑾呢？」（南市議會國民黨團提供）

2025/06/24 18:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於高雄市民進黨立委林岱樺疑涉助理費案遭起訴，南市議會國民黨團今（24）日開記者會，高舉標語「林岱樺被起訴了，林宜瑾呢？」「信賴就沒事」。民進黨團則呼籲國民黨不要「有嘴說別人，沒嘴說自己」，干擾司法可悲！

南市議會國民黨團批評說，賴清德總統的嫡系子弟兵林宜瑾貪汙助理費案還停留在偵查中，更擔任林俊憲市長參選團隊總幹事；但相對於非賴系，有意參選高雄市長的林岱樺，助理費案短短4個月就被起訴，「為何司法成為剷除『非賴族群』的工具，『信賴』就沒事」！

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國民黨團嘲諷說，民進黨不是一直說是一個清廉勤政愛鄉土的政黨，這事要大聲告訴鄉親，選對邊就可沒事？為什麼賴清德總統的嫡系子弟兵，不是涉貪，就是涉婚外情？凡擋賴清德嫡系子弟兵出路者，就算是民進黨籍，全都下場悽慘，成為司法鬥爭的對象，「林岱樺是血淋淋的例子、郭信良是血淋淋的例子，目前仍被續押的陳怡君是血淋淋的例子、鄭文燦更是血淋淋的例子」。

民進黨團回應強調，國民黨不要干擾司法偵辦案件，尤其是偵查中個案的評論，只會顯得國民黨想用政治介入司法案件。賴清德總統從上任以來，秉持勿枉勿縱的精神，對於司法案件不分黨派的偵辦都給予高度支持，並且從來不評論個案，這才是尊重檢調真正的偵辦專業。

總召周嘉韋指出，看到國民黨這些干擾司法的嘴臉，實在覺得可悲。國民黨在台南發動的違法死亡連署，檢調正在偵辦，謝龍介身為主委竟然把責任全部推給基層黨工與青年志工承擔，實在令人搖頭。此外，國民黨王家貞議員曾經有過偽造文書的前科，導致代表國民黨參選立委的資格審查無法通過，竟然還敢站出來指責其他人，拜託國民黨不要「有嘴說別人，沒嘴說自己」！

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