天才小釣手？臉書貼3句話被罵 黃暐瀚回馬槍：是馬英九說的

資深媒體人黃暐瀚。（資料照）

2025/06/24 17:13

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人黃暐瀚昨日上午在臉書PO文，貼出「我是台灣的總統」等3句話，但並未公布是誰說的，並問「大家覺得如何？」結果引發上百則留言討論，其中不乏網友以為是總統賴清德發言，並生氣大罵的言論。不過，他當天下午就公布答案表示：「這3句話，馬前總統說的，不是賴清德。」讓媒體人李正皓也忍不住留言笑稱黃暐瀚是「天才小釣手」。

黃暐瀚昨日上午在臉書突然發文貼出3句話，一、台灣，在中華民國政府的統治之下，是一個主權獨立的國家。二、我是台灣的總統。（ I am the president of Taiwan. ）三、台灣是我的家園，中華民國是我們的國家，台灣也是我們的國家。貼文中黃並詢問：「大家覺得如何？」

請繼續往下閱讀...

貼文PO出幾個小時內，就有上百則留言湧入討論，不少人認為是總統賴清德的發言，有網友更直斥台灣不是國家，台灣只是地名。不過，當天下午累積712則留言時，黃暐瀚就在留言處表示，「這3句話，馬前總統說的，不是賴清德。」他也希望網友不管一開始留言內容是什麼，現在都可以回頭看看，自己的想法有沒有改變。而突如其來的回馬槍，讓李正皓也忍不住留言稱「天才小釣手：黃暐瀚」。

黃暐瀚也另外發文，貼出馬英九過去演說時的內容。他表示，當初聽到這3句話的時候，他也相當支持，現在換人講，一樣也覺得很好，「台灣就是我們的國家！（中華民國也是我們的國家；中華民國台灣，也是）。」

黃暐瀚說，有很多網友覺得不對，直斥台灣不是國家，台灣只是地名。他想問問這些人，那當初馬英九說這些話的時候，有像現在這麼生氣嗎？最後他也說：「是誰變了？為什麼變？我很清楚，我沒變。不管藍綠白誰執政，我們都要反併吞，要反侵略，要愛這塊土地，愛這塊土地上的2335萬人，愛我們自己的國家！」

對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑在留言處留言表示，馬英九過去提及「台灣也是國家」、「我是台灣的總統」，這是屬於口語上的截取，或者是使用英文的一種便稱，並無法代表馬前總統對國家定位的立場。

蕭旭岑指出，馬前總統任內與卸任後，曾多次慎重表示，中華民國憲法就是「一中」憲法，這裡的「一中」就是中華民國，包括台灣地區與大陸地區，兩岸同屬一個中國，各自表述不同。表述「一個中國」就是中華民國，不會表述到「兩個中國」、「一中一台」或「台灣獨立」，因為這是中華民國憲法所不容許的。這樣的定位非常明確，也符合台灣最多數人利益。

貼文PO出幾個小時內，就有上百則留言湧入討論，不少人認為是總統賴清德的發言，有網友更直斥台灣不是國家，台灣只是地名。不過，當天下午累積712則留言時，黃暐瀚就在留言處表示，「這三句話，馬前總統說的，不是賴清德。」（擷取自黃暐瀚臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法