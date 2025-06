天才小釣手？臉書貼3句話被罵 黃暐瀚回馬槍：是馬英九說的

資深媒體人黃暐瀚。(資料照)

2025/06/24 17:13

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕資深媒體人黃暐瀚昨日上午在臉書PO文,貼出「我是台灣的總統」等3句話,但並未公布是誰說的,並問「大家覺得如何?」結果引發上百則留言討論,其中不乏網友以為是總統賴清德發言,並生氣大罵的言論。不過,他當天下午就公布答案表示:「這3句話,馬前總統說的,不是賴清德。」讓媒體人李正皓也忍不住留言笑稱黃暐瀚是「天才小釣手」。

黃暐瀚昨日上午在臉書突然發文貼出3句話,一、台灣,在中華民國政府的統治之下,是一個主權獨立的國家。二、我是台灣的總統。( I am the president of Taiwan. )三、台灣是我的家園,中華民國是我們的國家,台灣也是我們的國家。貼文中黃並詢問:「大家覺得如何?」

貼文PO出幾個小時內,就有上百則留言湧入討論,不少人認為是總統賴清德的發言,有網友更直斥台灣不是國家,台灣只是地名。不過,當天下午累積712則留言時,黃暐瀚就在留言處表示,「這3句話,馬前總統說的,不是賴清德。」他也希望網友不管一開始留言內容是什麼,現在都可以回頭看看,自己的想法有沒有改變。而突如其來的回馬槍,讓李正皓也忍不住留言稱「天才小釣手:黃暐瀚」。

黃暐瀚也另外發文,貼出馬英九過去演說時的內容。他表示,當初聽到這3句話的時候,他也相當支持,現在換人講,一樣也覺得很好,「台灣就是我們的國家!(中華民國也是我們的國家;中華民國台灣,也是)。」

黃暐瀚說,有很多網友覺得不對,直斥台灣不是國家,台灣只是地名。他想問問這些人,那當初馬英九說這些話的時候,有像現在這麼生氣嗎?最後他也說:「是誰變了?為什麼變?我很清楚,我沒變。不管藍綠白誰執政,我們都要反併吞,要反侵略,要愛這塊土地,愛這塊土地上的2335萬人,愛我們自己的國家!」

對此,馬英九基金會執行長蕭旭岑在留言處留言表示,馬英九過去提及「台灣也是國家」、「我是台灣的總統」,這是屬於口語上的截取,或者是使用英文的一種便稱,並無法代表馬前總統對國家定位的立場。

蕭旭岑指出,馬前總統任內與卸任後,曾多次慎重表示,中華民國憲法就是「一中」憲法,這裡的「一中」就是中華民國,包括台灣地區與大陸地區,兩岸同屬一個中國,各自表述不同。表述「一個中國」就是中華民國,不會表述到「兩個中國」、「一中一台」或「台灣獨立」,因為這是中華民國憲法所不容許的。這樣的定位非常明確,也符合台灣最多數人利益。

