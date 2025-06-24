國民黨組織部主任要求推動罷免 新北市黨部趕時程抄名冊造假

國民黨新北市黨部書記長陳貞容今日起訴。（資料照）

2025/06/24 15:48

〔記者王定傳／新北報導〕新北地檢署偵辦民進黨蘇巧慧等4位新北市立委幽靈連署案，今日起訴涉造假連署的國民黨新北市黨部書記長陳貞容等31人；檢方在起訴書中揭露，國民黨中央黨部組發會組織部主任徐孟正指示陳貞容推動罷免，黨中央更要求農曆春節後開工日即2月3日，送交罷免提議人名冊至中選會。陳女趕不出來，為求達成黨中央交辦任務，涉嫌找人抄錄黨員名冊「作弊」造假連署，甚至把各區10多名執行長找來市黨部集體抄寫。

檢方調查，國民黨為因應多名黨籍立法委員面臨罷免提議案，於今年1月初提出「以罷制罷」策略，擬定對執政黨立委進行第一階段的罷免提議程序，徐孟正並指示陳貞容推動罷免張宏陸、李坤城、蘇巧慧。

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檢方查出，新北市黨部隨即著手蒐集罷免提議人名冊，但國民黨考量新修正《公職人員選舉罷免法》要求連署人應附本人國民身分證正反面影本，遂於1月22日，在國民黨中央黨部召開全國罷免案專案小組會議，要求各案應於農曆春節後開工日2月3日，送交罷免提議人名冊給中選會。

檢方調查，陳雖指示三重區黨部執行長羅大宇等人蒐集連署，但因考量新北市居民多為外來人口，春節假期普遍返鄉過年，蒐集不易，加上春節假期間僅有短短10餘日，時程明顯不足，為求達成黨中央交辦任務，竟涉授意指示抄錄。

其中，板橋區黨部執行長謝慶認受命找人抄黨員名冊，企圖罷免張宏陸，眾人於1月24日在板橋區黨部內指導志工抄寫連署資料造假，讓志工帶回抄錄，2月2日繳回整理時，謝還要求補足名冊數量，並說：「抄名冊、勿重複」、「工作時，門關起來、廁所不外借」。陳貞容當時還發給抄錄志工每人1千元紅包，總計偽造781份假連署書。

檢方查出，羅大宇則是在1月26日接獲陳女指令要求加速罷免，並於27日要求聯誼會幹部將黨員名冊帶回抄寫，2月1日繳回時數量不足又繼續偽造，總計偽造956份假連署書。

更誇張的是，蘇巧慧罷免團體領銜人譚鎮耀、土樹三區召集人王昱人，涉嫌自國民黨新北市樹林區黨部執行長盧鋒瑋手中取得黨員名冊，用以抄錄造假；但陳女後來發現譚、王2人的連署份數仍不足，竟在「新北市黨部公務聯繫」LINE群組中，下令市黨部人員及各區黨部執行長等10多人，於2月2日到新北市黨部集合「埋頭苦幹」抄名冊。陳當時還要求抄錄者不可依照黨員名冊順序連續抄寫，應自每頁名冊中挑選不連續的5名黨員資料進行抄寫，並強調應挑選年輕黨員，以免誤抄已故者。陳並發給每人1千元紅包，合計偽造829份連署書。

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