罷團控民宅做罷免羅明才連署站將被強拆 新北文化局：毫不相干

反共護台志工聯盟舉行「侯侯報私仇？罷免連署站遭突襲拆遷」記者會，圖為屋主賴碧珍。（記者陳逸寬攝）

2025/06/24 16:42

〔記者翁聿煌／新北報導〕全台大罷免將進入第三階段罷免投票，罷免團體24日批新北市長侯友宜「侯侯報私仇」，新北市府將在26日凌晨強制執行拆除做為罷免立委羅明才連署站的新店蔡姓民眾住宅，屋主不滿控訴「今天拆你家、明天拆國家」，新北市文化局回應，蔡金木宅建於瑠公圳公有土地上，該地後續由前瑠公農田水利會出售予建商，因而產生土地返還及建物拆除民事糾紛，法院行政執行處於近日通知將執行拆除，此事早已定案，與罷團借用做為連署站毫不相干。

蔡金木的住宅於日治時期就建在新店瑠公圳公有土地上，現任屋主賴碧珍與外婆陳罔市一家四代居住於此已70多年，她們曾經想向水利會購買土地，將建物合法化，但未獲水利會同意，其後水利會將整筆土地賣給建商，卻興建大樓，建商多年來要求現居者賴女士搬遷，賴女士不願意，雙方打官司，法院判決賴女士應拆屋還地，但賴女不服，持續以歷史建物、居住正義等理由，結合民間團體協助抗爭，盼水利會與建商能收回成命，但行政執行處日前再次通知，將於26日凌晨6點半進行強制拆除。

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反共護台志工聯盟為此事，24日偕同屋主賴碧珍召開「侯侯報私仇？罷免連署站遭突襲拆遷」記者會，呼籲新北市長侯友宜停止對罷免團體政治報復，不要強拆具有文化資產價值的老宅，應該「暫緩執行」拆遷，賴碧珍指出，新北市府更發函給法院，聲稱那邊不具文化資產價值，但她只是提供做為罷免連署站，讓人民行使罷免權，沒想會遭到這樣對待。

新北市文化局澄清說明，蔡金木宅建於瑠公圳公有土地上，該地後續由農田水利會出售予民間建商，因而產生土地返還及建物拆除民事糾紛，法院執行處於近日發出執行通知，對於蔡宅提出相關文資保存申請，經文化資產審議委員認為蔡金木宅未具備登錄文化資產法定標準。

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