台派寶寶團隊控竄改圖卡 羅廷瑋辦公室：避免誤會已停止轉傳

國民黨立委羅廷瑋辦公室表示，羅廷瑋「不同意罷免」的圖卡在網路上被改成「同意罷免」，至於助理被控轉傳的網路圖卡僅轉傳並不知該圖卡是否遭到竄改。（羅廷瑋辦公室提供）

2025/06/24 16:11

〔記者劉宛琳／台北報導〕台派寶寶團隊在社群媒體「threads」上指控，國民黨立委羅廷瑋團隊涉嫌竄改他們創作作品。羅辦回應，該名助理不認識也不熟悉此創作者的創作風格，僅是出於對「不同意罷免」理念的認同，轉傳了網路上已經流通多時的圖卡，對於圖卡是否經過改作無法辨識。

羅辦表示，針對此創作者所聲稱之圖卡之相關問題，該圖卡係網路上早已流通的素材，該名助理不認識也不熟悉此創作者的創作風格，僅是出於對「不同意罷免」理念的認同，轉傳了網路上已經流通多時的圖卡，對於圖卡是否為原創或經過改作亦未詳加辨識，為避免誤會，已請相關人員不要轉傳來歷不明的圖卡。

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羅辦表示，羅廷瑋委員一向尊重內容創作與原創權益，惟羅委員本人多次面臨辦公室親自設計的圖卡遭人擅自改圖、竄改立場，並刻意散播於匿名群組、用於罷免操作。例如近期即有人將本辦公室製作、有委員肖像標明「不同意罷免」的圖卡，擅自更改為「同意罷免」，再於匿名社群中大量傳播，這才是對原創內容的扭曲與惡意。

羅辦表示，對於罷免團體一邊竄改立委圖卡散播假訊息，一邊反過來對他人進行言詞羞辱、雙重標準的行為深表遺憾，呼籲各界回歸理性對話，停止以情緒性指控誤導輿論，但對於蓄意抹黑、盜用委員圖卡竄改濫用等雙標行為，也不會視而不見，已著手蒐集所有相關證據，對於惡意抹黑與竄改圖卡之濫用行為，絕不姑息，必要時將依法維護委員與本辦公室之名譽與權益。

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