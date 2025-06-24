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    轟國台辦捏造歷史 時力：1949年成立的中國從未統治過台灣人

    時代力量黨主席王婉諭。（時力提供）

    時代力量黨主席王婉諭。（時力提供）

    2025/06/24 14:39

    〔記者林哲遠／台北報導〕總統賴清德前日在「團結國家十講」首談強調「台灣當然是一個國家」；國台辦昨痛罵賴發表「台獨」歪理邪說，並聲稱一九四九年後中華人民共和國宣告成立，對台灣享有及行使主權。時代力量今（24）日嚴正呼籲中國停止散播虛假訊息，並點名國民黨若要反罷免，就請明確表達主權立場，別再與中共一搭一唱，失去人民信任。

    時力指出，1949年才成立的中華人民共和國，從來沒有統治或管理過台澎金馬任何一天，中華人民共和國沒有收過台灣人一毛錢的稅，台灣人民從來沒有拿過中華人民共和國的護照，也從未在選票上看過中國共產黨或中華人民共和國的候選人。這些都是鐵一般的事實與最基本的常識，不應也不容被曲解，這樣的事實認知應是不分政黨的共同立場。

    令人遺憾的是，國內竟有政黨不敢對中國的謬論做出駁斥。時力直言，中國國民黨長期對中方言論自我審查，台中市長盧秀燕更在受訪時，以中共視角聲稱「中華人民共和國從未統治過台灣任何一天」只是一種個人史觀，令人錯愕。

    時力痛批，盧這樣的說法形同背棄國家主權、否定中華民國，反射性地褒中貶台，是中國國民黨長年被人民唾棄、屢遭罷免的根本原因，反對中國侵略、守護台灣主權，是不分黨派的最大共識。

    時力呼籲，中國國民黨，若要反對罷免、挽回民心，就請明確表達主權立場，搞清楚自己所身處的國家，勇敢站出來反對中國的侵略行為，別再與中共一搭一唱，失去人民信任。

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