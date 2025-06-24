國民黨新生代田長沛 請辭嘉市府建設處長

田長沛（中）曾於2023年爭取國民黨嘉市立委提名，最後未能如願出線。（資料照）

2025/06/24 16:17

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市政府建設處長田長沛將於7月3日離職，這是自去年8月底以來，繼文化局、智慧科技處之後，第三位遞辭呈走人的市府小內閣政務官，市長黃敏惠本屆任期剩餘一年半左右，田長沛請辭勢再引發市府小內閣人選的討論。

黃敏惠今天在市務會議頒贈紀念品，表達對田長沛的期勉與祝福。黃敏惠語帶哽咽感性說：「原本還想再多留你一下，但知道你有新的職涯規劃，我們也為你感到高興與驕傲。」

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田長沛說，當年他在準備考國內會計師證照時，正值工作繁忙、市政推動密集之際，黃市長一句「再考不過就打屁股」的叮嚀，讓他不敢鬆懈，終於順利通過考試，未來將赴會計師事務所歷練，但無論未來身在何處，都是市府力量的延伸。

「政二代」田長沛39歲，是國民黨新生代，擁有美國會計師資格，其母親為前國民黨立委潘維剛。2023年田長沛爭取國民黨嘉市立委提名，田長沛請來母親潘維剛一起走上街頭發送康乃馨給民眾尋求支持，雖然田最後未能出線，母子情深的畫面，令人印象深刻。

田長沛自2021年元月起以政務官接任市府建設處長，協助市府推動嘉市成為雲嘉南觀光休閒消費中心與市政建設規劃。他感謝黃敏惠的信任與鼓勵，「是黃市長讓我勇敢去嘗試，也不怕失敗，才能累積成今天的經驗與養分。」

回顧近一年來，市府小市閣已有3位政務官走人，先前為文化局長盧怡君，盧早先於2020年8月首任文化局長，2022年元月請辭後，2023年元月回鍋，去年8月底因健康因素請辭獲准，為少見市府政務官「二進二出」。

今年3月原任職5年8個月的智慧科技處長郭軒志也請辭，他離職後，到高雄市某連鎖茶飲店擔任主管職。

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