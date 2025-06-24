台南孔廟是不是言論自由之地？ 議員王家貞、周嘉韋「高來高去」

南市議員王家貞（右）質詢孔廟文化金會新任執行長葉重利（左）對於孔廟的定位與規劃願景。（翻攝自議會直播畫面）

2025/06/24 15:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市議會今（24）日聯席審查南市文化局與孔廟文化基會相關墊付案時，國民黨議員王家貞與民進黨議員周嘉韋對於台南孔廟是不是言論自由之地的發言「高來高去」，發言過程在議會直播全都錄。

台南孔廟前執行長石牧民因發表「台獨言論」，遭王家貞在議會批評而下台，對於新接任執行長葉重利，王家貞表達肯定，期許他作好發揚孔廟文化定位的角色，並提到中華民國真的無比言論自由的話，「支持台灣獨立與統一的言論是一樣的，那就支持你們心中所想的，但是不要再騙了，孔廟不是這種地方」，孔廟該有的角色定位應該很清楚。

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周嘉韋則認為，要維護及延伸孔廟的意義與價值，真實反映當時儒家思想，「不是獨尊儒術、罷黜百家，我們現在又不是漢武帝時代」，並問：「台灣的言論自由是不是在孔廟就沒有了？」孔廟執行長因身份在一些言論上要小心謹慎，但絕不同意言論自由就不能進到孔廟，言論自由不應該地點而影響，「這是在台灣，不是在中國」！

周嘉韋說，不管獨不獨立，言論自由不應該因地點而受到影響，至於因為身份是不是適合在什麼地方講任何話，那是政治使然，跟言論自由無關係，如果有人在孔廟講什麼，「他覺得有意見，那是他的政治意識使然，跟言論自由無關」。

王家貞再度發言說，她進去孔廟宣揚所謂的「兩岸一家親、九二共識」，要特別拜託尤其是議會的好同事，當她被青鳥罵的時候，被網軍罵的時候，一定要出面告訴他們，「你愛談什麼就可以談什麼，不需要多加忌諱」「台灣的可愛就在這邊，但是不是只有你可愛，我們就要挨罵，對不對？」

王家貞說，外界都說她對孔廟及執行長一直有意見，但事實上都是接獲檢舉而就事論事，希望「全台首學」 台南孔廟能成為台南榮光的象徵，成為台南人的驕傲。

周嘉韋表示，台灣是一個民主自由的國家，言論自由應該落實在每一個角落，在孔廟內主張台獨本來就是表述的一部分，並不會因為身處何處就失去自由人權。而王家貞議員表示要在孔廟中主張「兩岸一家親」，這也是她的言論自由，絕對捍衛她的言論自由，但也有義務讓更多人知道這樣主張的政黨與政治人物。

南市議周嘉韋詢問文化局長黃雅玲，台灣的言論自由是不是在孔廟就沒有了？（翻攝自議會直播畫面）

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