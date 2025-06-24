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    涉抄黨員名冊造假連署 國民黨新北黨部書記長陳貞容等31人起訴

    國民黨新北市黨部書記長陳貞容。（資料照）

    國民黨新北市黨部書記長陳貞容。（資料照）

    2025/06/24 14:12

    李坤城罷團領銜人宋建樑等11人不起訴

    〔記者王定傳／新北報導〕新北檢調偵辦罷免民進黨蘇巧慧等4位新北市立委幽靈連署案，追出國民黨新北市黨部涉在背後操盤主導，由區黨部找人抄錄黨員名冊，並給1千元紅包，並將國民黨新北市黨部書記長陳貞容聲押禁見獲准；新北地檢署今日偵結此案，全案共61名被告，涉偽造罷免提議人名冊達2566份，依偽造文書及違反個人資料保護法等罪嫌起訴將陳貞容等31人，並對否認犯行的陳女等6人請求從重量刑，另有19名抄錄志工等緩起訴，之前應訊時穿著象徵納粹「卐」字臂章的李坤城罷團領銜人宋建樑等11人不起訴。

    起訴者為，市黨部部分：書記長陳貞容、黨務秘書朱蓓儀、書記林建鎰、書記兼總務郭勝雄；有11名區黨部執行長起訴，包含板橋區黨部主任謝慶認、土城及三峽區黨部執行長楊開茗、樹林鶯歌區黨部執行長盧鋒瑋、三重區黨部執行長羅大宇、蘆洲區黨部執行長許勝雄、五股泰山林口區黨部執行長黃昌正、淡水八里三芝石門區黨部執行長鄭國榮、中和區黨部執行長林秀慧、新店烏來深坑坪林石碇黨部執行長劉本勤、汐止金山萬里區黨部執行長張志成、瑞芳平溪雙溪貢寮區黨部執行長陳俊睿。

    另外，板橋區黨部主委邱宏濱、書記蔡甘子也被起訴；三重區黨部三重北區幹部聯誼會長羅澄銘、東區會長吳祺祥、中區會長潘進成、中區副會長丁英、西區副會長陳芬蘭、南區總幹事許黎雪、北區會員應大華、文宣會長陳育明。

    此外，罷團領銜人部分，蘇巧慧罷團領銜人譚鎮耀（新北市青工總會鶯歌區會長）、土樹三召集人王昱人（新北市青工總會總幹事）、李坤城罷團備補領銜人陳冠至、罷免張宏陸發起人吳禹辰及備補領銜人賴志宏5人起訴；其餘領銜人大多為人頭，如張宏陸罷團領銜人徐偉豪、吳琪銘罷團領銜人李清祥及備補領銜人顏秀連、李坤城罷團領銜人宋建樑及志工等11人不起訴。

    檢方認為，陳女等人所為嚴重侵害憲法所保障的人民基本權利，並危害民主政治基石，犯罪情節及所生損害顯非一次性的偽造文書、非法利用個人資料得比擬；檢方並對否認犯行的陳貞容、林建鎰、朱蓓儀、邱宏濱、吳禹辰、志工朱育萲建請法院從重量刑。

    檢調發現，這些罷免案部分連署字跡除高度雷同，還有顯而易見的沿用「舊資料」情形，經追查及突破，發現涉造假連署的背後主導者就是國民黨新北市黨部，且今年2月農曆春節期間，一群抄錄者就聚集在國民黨新北市黨部「埋頭苦幹」抄錄黨員名冊，每一名抄錄者都拿到1千元紅包報酬。

    檢調今年4月15日啟動第一波行動，搜索國民黨板橋區、三重區黨部，聲押謝慶認、蔡甘子、羅大宇、應大華、王昱人及譚鎮耀6人，其他領銜人如宋建樑則予以交保，但法院16日裁定謝等6人各3萬元至20萬元不等交保。

    檢調在4月28日回馬槍啟動第二波搜索行動，聲押禁見陳貞容獲准，28日再約談楊開茗、林建鎰、許勝雄、盧鋒瑋、黃昌正等5名前後任執行長等，訊後諭令5人5萬元至10萬元不等金額交保。

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