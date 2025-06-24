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    盧秀燕批賴清德「只是講個人史觀」 何欣純：嚴重違背歷史

    台中市長盧秀燕昨天受訪稱，賴清德總統開講「只是講個人史觀」引發批評，何欣純立委今天反問盧市長：「妳的史觀又是如何呢？」。（圖由何欣純提供）

    台中市長盧秀燕昨天受訪稱，賴清德總統開講「只是講個人史觀」引發批評，何欣純立委今天反問盧市長：「妳的史觀又是如何呢？」。（圖由何欣純提供）

    2025/06/24 14:51

    〔記者陳建志／台中報導〕賴清德總統22日展開「團結國家十講」的第一講，談話中強調中華人民共和國從未統治過台灣任何一天，所謂「台灣自古以來就是中國不可分割的一部分」不是事實，不料台中市長盧秀燕昨天受訪卻稱「只是講個人的史觀」，與人民期待的沒有對焦，引發網友批評；民進黨立委何欣純今天批評，這暴露出盧市長的史觀跟大家不同，嚴重違背了歷史，並反問盧市長：「妳的史觀又是如何呢？」

    賴清德總統22日在國際扶輪社例會，展開「團結國家十講」的第一講，談話中強調中華人民共和國從未統治過台灣任何一天，所謂「台灣自古以來就是中國不可分割的一部分」不是事實。

    不料台中市長盧秀燕昨天受訪時卻表示，目前全世界最關心的議題就以色列跟伊朗的戰爭，因這場戰爭對世界能源、經濟、物價、民生等均會造成重大衝擊，且衝擊很快就要來了，國人希望總統有時間開講應就此回應，跟大家說準備好了沒、有何因應方案。可是賴清德開講卻是講「個人的史觀」，跟國人期待應對世界重大議題回應「似乎沒有對焦」，希望總統能「update（更新）」。

    此說法引發外界議論，何欣純今天表示，中共從未統治過台灣，中華人民共和國從未統治過台灣，這是史實，也是事實，盧市長會如此批評，正暴露出盧市長的史觀跟大家不同，嚴重違背了歷史，也違背了現實，反問盧市長：「妳的史觀又是如何呢？」

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