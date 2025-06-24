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    中國與非洲達成零關稅卻排除我友邦 外交部：經評估對友邦影響有限

    今（24）日就任台灣日本關係協會秘書長的張仁久，上任第一日便出席外交部例行記者會。（記者黃靖媗攝）

    今（24）日就任台灣日本關係協會秘書長的張仁久，上任第一日便出席外交部例行記者會。（記者黃靖媗攝）

    2025/06/24 14:09

    〔記者黃靖媗／台北報導〕中國與53個非洲國家、非洲聯盟日前發布「長沙宣言」，將對史瓦帝尼以外的非洲國家給予完全零關稅待遇。對於長沙宣言對我國友邦史瓦帝尼的影響，外交部發言人蕭光偉今（24）日表示，經評估對史瓦帝尼影響有限，外交部將持續關注相關情勢，持續推動榮邦計畫，深化台史合作。

    蕭光偉今日於外交部例行記者會表示，外交部及我國駐史瓦帝尼大使館持續與史瓦帝尼深化在經濟等多項領域之密切合作，針對中國推動對史瓦帝尼以外非洲國家實施零關稅措施，經評估對史瓦帝尼影響有限。

    蕭光偉說明，外交部將持續關注相關情勢，並堅定支持史瓦帝尼經貿發展，以「總合外交」政策理念持續積極推動榮邦計畫，深化台史各領域合作，增進兩國情誼與人民福祉，共同促進經濟永續發展及穩定繁榮。

    另一方面，第9屆非洲開發會議（TICAD9）將於8月在日本橫濱舉行，我國友邦史瓦帝尼也將與會，外界關注是否有機會促成台日史3國合作。對此，台灣日本關係協會秘書長張仁久表示，非洲開發會議由日本政府、聯合國、世界銀行等單位主辦，我國無法直接參與，雖然可以爭取，但目前沒有參加的準備。

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