再秀民眾黨民調 黃國昌：7成支持法庭直播、核三延役

「直播遭獵巫 誰心裡有鬼？」民眾黨團民調記者會，並由立委黃國昌與張啓楷分別說明。（記者田裕華攝）

2025/06/24 14:33

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨繼提案核三延役公投後，近日提案推動「法庭直播」修法，引發討論。民眾黨團總召黃國昌今日召開記者會公布民調指稱，有七成民眾支持法庭直播、七成受訪者支持核三延役，並有68.8%會在8月23日舉行核三延役公投時出門投票。

民調顯示，有高達七成民眾支持法庭直播，且越年輕選民越支持，20至29歲、30至39都破八成支持；70歲以上也有五成的支持率；若從政黨屬性來看，民眾黨為九成以上、國民黨近八成，連表示反對的民進黨也有六成以上的支持。

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黃國昌認為，在這個議題上，民進黨動員許多團體表達意見，民眾黨虛心傾聽外仍感覺不知今夕是何夕，尤其是民進黨在2017年司法國是會議推動法庭直播時，這些團體都贊成，卻在2025年突然群起反對，是否有聽見人民希望陽光照進法庭、惡檢要監督的心聲。

針對「是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認沒有安全疑慮後，繼續運轉？」調查顯示，有高達七成受訪者支持；交叉分析比較政黨支持度，民眾黨、國民黨支持者對此議題高達九成支持，民進黨也有近五成，呈現分歧態勢。

民調續問，「中選會已公告將在8月23日舉行核三延役公投，屆時是否會出門投票？」有高達68.8%民眾會出門投票；且各年齡層、教育程度願意投公投票的比例都超過六成，不分黨派都有超過七成五表示願意出來投票。

黃國昌補充，民眾黨提出的核三延役公投就是呼應賴清德總統說的用更大民主解決紛爭，民眾黨將努力宣傳本公投案，透過健康的公共政策討論，由全體台灣人決定自己的未來。

張啓楷表示，民眾黨的民調可看出，高達7成受訪者表示會去投核三延役公投，比民進黨的大惡罷表態還高，顯示人民相當重視能源議題。他強調，雖然民進黨反對核三延役，但民調顯示他們支持者的贊成與反對意見五五波，顯然民進黨內部也有很多人認為核三延役是很重要的議題。

上述民調為民眾黨委託精確民調執行，訪問期間為今年6月20日至22日，訪問對象為全國22縣市年滿20歲的民眾，樣本共1073份，市話手機的比例為七比三，抽樣誤差在95%信心水準下，在正負2.99%之間。

「直播遭獵巫 誰心裡有鬼？」民眾黨團民調記者會，並由立委黃國昌與張啓楷分別說明。（記者田裕華攝）

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