核三公投在即 地質學者：地震危害重新評估仍藏核安隱憂

台灣大學地質科學系名譽教授陳文山表示，核三廠場址下有活動斷層，且地層不穩定，存在安全隱憂。（記者黃宜靜攝）

2025/06/24 14:47

〔記者黃宜靜／台北報導〕「核三延役公投」將於8月23日舉辦全國性投票，核安問題引發大眾關注。地質學者指出，核三廠存在活動斷層穿越、地質條件不穩定的問題，且據地震危害重新評估的結果也顯示，核三廠可能面臨超越原設計標準的地震強度，存在安全疑慮，應經嚴謹的地質調查與安全評估準則，評估是否重啟。

台灣大學地質科學系名譽教授陳文山表示，核三廠場址存在活動斷層，且斷層線穿越廠區範圍，距離核島區僅900公尺，這條斷層為恆春斷層系統，屬第一級斷層，因此仍可能再次發生位移；再者，在鄰近核島區的岩盤中，存在斷層剪裂帶與褶皺構造，尤其2號機組設置位置位於背斜構造的軸部之上，是應力集中的高風險區域，且岩層年代在地質學上相當年輕，地層尚未穩定，在在顯示選址存在高度地質風險。

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中央大學應用地質研究所退休教授李錫堤指出，核三廠地震危害重新評估結果顯示，其地震反應譜（FIRS）高於原設計基準的安全關機地震（SSE），甚至可能遭遇加速度超過1.3g的地震強度，遠超出原設計標準的0.4g；同時，因位處馬尼拉海溝隱沒帶，海溝型地震也可能有震動很久的問題，顯示核三廠可能無法承受潛在地震力。台電目前僅初步進行補強，反應爐等關鍵設施尚未進行，待補強計畫經核安會審查通過，才能確保核電廠在地震發生時能安全運作，也能於緊急情況下順利關機。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣指出，日本自2011年福島核災後，其原子能規制委員會也制定新的管制標準，只要反應爐廠房等重要設施下方存在活動斷層，就不得運轉，不符合的廠區也已判定不允許重啟。

台灣環境保護聯盟會長謝志誠建議核安會，應依循國際原子能總署（IAEA）與美日標準，針對核三重啟訂定嚴格的地質調查與安全評估準則，包括：場址不得位於活動斷層上方、針對半徑5、10、30公里範圍內的活動斷層進行評估，若有活動斷層經過，須提出抗震安全設計分析報告。

核三公投在即，地質學者指出，核三廠下存在活動斷層及耐震不足隱憂。（記者黃宜靜攝）

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