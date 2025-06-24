花蓮防災包冒煙！綠營批：傅崐萁救命包疑用劣質中國貨反出包

花蓮縣政府最近開始發放防災包，不過有民眾貼文裡面的LED燈充電後冒煙、異味，消防局緊急更換瑕疵品。（翻攝臉書玉里人）

2025/06/24 14:24

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府斥資6750萬元採購13.5萬份緊急避難包及救護包，19日起陸續由村里鄰長發送到各家戶，卻有民眾在充電LED手電筒時出現異味、冒煙，嚇得趕緊拔掉充電線，並發文提醒其他鄉親留意。民進黨花蓮縣議會黨團今開記者會痛批：「防災救難的物品竟疑似用劣質的中國貨，徐榛蔚拿縣政資源當傅崐萁反罷免救命包反出包」。消防局表示，此案件應為瑕疵個案，第一時間已與該位民眾聯繫，並更換新的產品。

花蓮縣議會民進黨團議員張美慧、胡仁順、林則葹今天召開記者會，質疑徐榛蔚濫用行政資源，把要發給縣民的防災避難包，作為反罷傅崐萁的政治工具，且花蓮縣採購的防災包竟疑是中國製，更離譜的是才剛送交到民眾手上，就發生小型照明燈充電時燃火的事故，瞬間讓防災包變成災難包。徐榛蔚還為了替傅崐萁宣傳反罷免，談兩岸一家人等政治議題，公然在上班時間涉違反行政中立、選罷法，顯見傅氏夫妻為了繼續把持花蓮縣，乾脆就不演了。

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黨團幹事長胡仁順說，LED燈是由政府機關採購13萬個，發送的對象很廣，花蓮獨居老人家多，昨天是冒煙、當事人有發現趕緊處理，但如果是老人家、沒有立即發現呢？要等真的出事才要處理嗎？也請消防局在進口產品檢驗報告讓大眾檢視，甚至連使用說明書都沒有！現在已經有過熱冒煙的案例，是否應提醒民眾使用時必須留意事項，甚至全面回收，還是任由民眾處在危險之中？

張美慧說，為了發送花蓮縣府的防災包，還另外訂製了13萬個塑膠手提袋，再去包裝已經有外塑膠袋的防災救護包，塑膠再加塑膠，與徐榛蔚常喊的永續是日常的施政口號，難道不是自相矛盾，過度包裝嗎？既然採最有利標，以評選方式來決標，為何會是採用低價劣質的中國貨？傅崐萁過去一年在中央毀憲亂政、亂刪預算，是這次罷免的源頭，徐榛蔚為了保傅，讓基層公務員額外增加了許多非本職的工作，令人遺憾也必須與以譴責。

縣消防局回應說，無燃燒狀況，目前接獲一件民眾在網路上發文，分隊第一時間取得聯繫並訪視，個案有高溫冒煙狀況，攜回拆除檢視電池沒有燃燒，研判訪間許多高電流快充可能會導致LED手電筒充電高溫，未來會加強宣導。依中央採購規範辦理，非中央管制採購資通訊產品，各縣市（如高雄市、台南市）皆有相同案例可循。

徐榛蔚在日前多次強調發送防災包是為了提高花蓮鄉親防災意識，沒有政治考量。

花蓮縣議會民進黨團議員張美慧、胡仁順、林則葹今天召開記者會，質疑徐榛蔚濫用行政資源，把要發給縣民的防災避難包，作為反罷傅崐萁的政治工具，還疑似是中國低品質產品。（記者王錦義攝）

花蓮縣議會民進黨團議員張美慧、胡仁順、林則葹今天召開記者會，質疑徐榛蔚濫用行政資源，把要發給縣民的防災避難包，作為反罷傅崐萁的政治工具，還疑似是中國低品質產品。（記者王錦義攝）

花蓮縣議會民進黨團議員張美慧、胡仁順、林則葹今天召開記者會，質疑徐榛蔚濫用行政資源，把要發給縣民的防災避難包，作為反罷傅崐萁的政治工具，還疑似是中國低品質產品。（記者王錦義攝）

花蓮縣議會民進黨團議員張美慧（中）、胡仁順（右）、林則葹（左）今天召開記者會，質疑徐榛蔚濫用行政資源，把要發給縣民的防災避難包，作為反罷傅崐萁的政治工具，還疑似是中國低品質產品。（記者王錦義攝）

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