韓國瑜續神隱！說要主持院會卻缺席 吳思瑤：只醉心敲議事槌光環

民進黨團幹事長吳思瑤今天上午在立法院議場門口接受媒體聯訪。（記者陳政宇攝）

2025/06/24 13:49

〔記者李文馨／台北報導〕立法院長韓國瑜自14日起無公開行程，立法院昨日傍晚公開韓國瑜行程，今天將主持立法院院會，不過韓國瑜今早未主持院會，改由立法院副院長江啟臣主持。民進黨團幹事長吳思瑤今（24日）表示，連執政黨團黨鞭事前都沒有獲知韓的秘密行程，並批評，韓顯然只醉心於可以在院會敲下議事槌的光環，要下苦功的協商場域永遠只是過水。

吳思瑤今天上午在立法院議場門口受訪表示，韓國瑜已經9天、10天沒來上班，上週五在議場後方的黨鞭協調時，他們才赫然收到韓國瑜已出國多日的訊息。她說，韓國瑜若有公或私的要務，事先照會一聲，都會彼此尊重，只是非常訝異，他們被動得知韓國瑜出國，今天原定由韓國瑜主持的院會，也不曉得基於什麼原因，韓又沒出席、讓副院長代理。

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吳思瑤說，在立法院史上最長的延會會期，有哪些重要議案需要審議，身為國會議長的職責為何？立法院長除了主持院會之外，更重要的是，朝野之間需要去異求同的法案，應當主動積極地召集朝野協商，但韓顯然只醉心於可以在院會敲下議事槌的光環與時刻，要下苦功、認真朝野協商的場域，韓永遠只是過水，甚至自己剝奪了朝野協商的主持權利。

吳思瑤指出，國民黨、民眾黨擬在延會期間聯手通過，將4100億元的紓困條例，挪2300億元普發現金，這絕對爭議法案，拿國家安全換取國民黨立委怕罷免的發現金政策，慷國家之慨，而犧牲了國防安全，後續勢必要經過朝野協商，「韓國瑜又要不協商、直接交付表決嗎？」

她也說，民眾黨團總召黃國昌執意違逆所有法界專家學者的反對，要推法庭直播的法院組織法，後續逕付二讀，最終協調的場域也必然是院長主持的朝野協商，「請問韓院長，你又要棄守朝野協商的重要對話，直接交付表決嗎？」

吳思瑤強調，韓國瑜可以請假、度假、出國，但該履行的職責還是照做，她非常擔心這個史上最長的延會，立法院要交出什麼樣的成績單，她說過去的院長王金平一定會調和鼎鼐，因為國家安全不分政黨、不分顏色，但是韓國瑜度假回來，是否能夠把心調整回到正事，把度假的心跟已經養精蓄銳的餘裕，認真地用在主持立法院的協商跟議事？這是她對韓國瑜的期待，「不要再神隱了，也休息夠久了，應當回來上工了！」

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