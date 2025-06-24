習近平9/3天安門大閱兵 中共宣布將邀國民黨抗日老兵觀禮

中共官方今宣布，9月3日將舉行大閱兵紀念抗戰勝利80週年；圖為2019年10月慶祝中華人民共和國70周年在北京天安門廣場閱兵。（歐新社資料照）

2025/06/24 13:19

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中國24日將宣布9月3日在北京閱兵 普廷將出席

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共官方今（24）日宣布，為紀念抗戰勝利80週年，將於天安門廣場9月3日舉行盛大隆重閱兵，中共總書記習近平將出席大會並發表重要講話，當天也會安排國民黨抗日老兵到現場觀禮。

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俄羅斯總統普廷將於8月31日至9月3日展開為期4天的中國行，預定與習近平舉行雙邊會談，出席上海合作組織峰會，並參加中國抗戰勝利80週年紀念活動。

中國國務院新聞辦公室今天召開新聞發布會，中共中央宣傳部副部長胡和平介紹，9月3日上午，在北京天安門廣場將盛大舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會」，包括檢閱部隊。

閱兵領導小組辦公室副主任、軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵表示，這次閱兵由徒步方隊、裝備方隊、空中梯隊組成，在總體設計上科學安排解放軍和武警部隊參閱力量，精心編組各受閱方隊、梯隊。

吳澤棵指出，本次閱兵主要有3個特點：一、既注重歷史傳承，又富含時代特色。二、體現軍兵種特色，展現一體化聯合。徒步方隊，重點展示解放軍改革重塑後新的軍兵種結構布局，以及「三結合」的武裝力量組成。

吳澤棵說，裝備方隊方面，重點展示中國軍隊裝備體系建設最新成果，通過群隊聯合、方隊合成的編組方式，體現聯合指揮、聯合行動、聯合保障的力量運用新模式，反映中國武器裝備自主創新能力；空中梯隊，重點展示空中作戰力量的體系化水平和快速提升的先進戰鬥力。

他指出，第三個特點是，既有傳統主戰力量展示，又有新域新質力量參閱，這次參閱的所有裝備均為中國國產現役主戰裝備，在展示新一代傳統武器裝備的基礎上，安排部分無人智能、水下作戰、網電攻防、高超聲速等新型作戰力量參閱。

對於是否邀請國民黨抗日老兵參加？吳澤棵回應，與2015年紀念抗戰勝利70週年的閱兵相比，這次閱兵，綜合考慮身體狀況等因素，不再組織抗戰老兵方隊參閱，而是安排參加過抗戰的老戰士、老同志、老民兵、地方支前模範代表和抗戰烈士親屬代表到天安門現場觀禮，「表達對老英雄的崇高敬意」。

他聲稱，「中國抗戰是全民族的抗戰，國民黨軍隊也發揮了非常重要作用，這次閱兵我們將邀請國民黨抗日老兵到現場觀禮」。

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