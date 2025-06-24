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    諷黃國昌「雙標昌」 周軒：抹黑北檢，怎遇到桃檢就轉彎？

    周軒質疑，黃國昌才想用「示範帶」抹黑北檢是「惡檢」，怎麼遇到桃檢就轉彎呢？並向黃喊話：「雙標昌，回答一下。」（資料照）

    周軒質疑，黃國昌才想用「示範帶」抹黑北檢是「惡檢」，怎麼遇到桃檢就轉彎呢？並向黃喊話：「雙標昌，回答一下。」（資料照）

    2025/06/24 13:25

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前桃園市長鄭文燦被控在「林口特定區工五工業區」東側地主自辦市地重劃案中收賄，週刊今（24）日報導指稱承辦檢察官陳嘉義涉嫌「偽造勘驗證據」、濫權起訴。民眾黨主席黃國昌對此批評，民進黨「黨檢媒」三位一體，幫新潮流的人洗地。針對黃國昌的言論，政治工作者周軒質疑，黃國昌才想用「示範帶」抹黑北檢是「惡檢」，怎麼遇到桃檢就轉彎呢？周向黃喊話：「雙標昌，回答一下。」

    綜合媒體報導，黃國昌今日對《鏡週刊》報導內容發表看法，黃表示，鏡週刊出來幫鄭文燦喊冤，他真的不意外，並說：「整個民進黨上下黨檢媒三位一體，怎麼利用司法追殺政治敵人，再幫新潮流的人洗地，還不夠清楚嗎？」

    對此周軒今在臉書發文，提到黃國昌被問到週刊報導鄭文燦案的內容，以及關於檢察官陳嘉義偽造證據起訴的問題，黃國昌竟說「這是民進黨用媒體幫新潮流洗地」，他認為黃的言論「很好笑」。

    周軒質疑，黃國昌前幾天在立法院放「示範帶」想要抹北檢是「惡檢」，結果被張啟楷爆破，怎麼現在面對桃檢被爆出司法程序不正義的情況，說法怎麼如此雙標呢？周軒反問：「是看到民進黨就要轉彎？還是看到徐巧芯朋友就轉彎呢？雙標昌，回答一下。」

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