「同意罷免」變不同意？台派寶寶圖像被偷改 要告羅廷瑋團隊侵權

原始圖像中「同意罷免」的訴求，遭惡意重製為「不同意罷免」轉傳。 （擷自台派寶寶threads）

2025/06/24 13:03

〔記者許國楨／台中報導〕圖文作家「台派寶寶bb」支持罷免而繪製的圖像，竟遭人擅自竄改為「不同意罷免」，並在國民黨立委羅廷瑋的支持者群組中流傳，除該團隊已完成蒐證，將依法追究相關侵權與變造責任；中六罷團「敲羅行動」今天也表示，羅廷瑋與團隊完全沒有法治概念，嚴厲譴責。

台派寶寶團隊聲明提到，近日接獲多起通報，指出他們所創作之台派寶寶圖像《2025.07.26 同意罷免，回家投票！》，遭人擅自進行內容改作，將原始圖像中「同意罷免」的訴求，惡意重製為「不同意罷免」，並轉製為政治圖卡，在地方政治群組中大量散布。

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經初步查證，相關改作圖像目前已在羅廷瑋立法委員所屬支持者群組中流傳，轉傳者包括「工策會副總幹事」王文興，以及羅廷瑋委員辦公室助理「淑惠」，團隊強調，該圖為原創內容，任何更改與使用須經合法授權，「圖像被惡意改為反罷免用途，這種行為令人無法接受！」後續將採取法律行動。

中六罷團「敲羅行動」今天也發表聲明表示，羅廷瑋團隊及支持者濫傳未經授權插圖，毫無版權觀念，疑似為遮掩罷免危機，竟轉傳不明來源的造假圖片，這不是單純的支持罷免與否，一張圖片無授權加字操作，就是對創作者的明顯侵權，更糟的是，這些支持者連最基本的授權、來源都不查證，難道就只是想靠惡質流傳影響民意？

「敲羅行動」強調，罷免程序一再被扭曲成「造假」，羅廷瑋支持者連著作權都不尊重，羅廷瑋本人卻將正常合法的連署剔除程序說成是「造假」，擾亂選風，根本逃避责任，但羅與其支持者的回應方式始終是「閃、躲、化解」，不敢正面面對選民問責，這種操作，正是讓人看不下去的政客行徑！

「敲羅行動」提醒大家若看到圖片或圖文宣傳，務必追問授權來源，別成為侵權幫兇，而面對罷免，請以合法程序檢視，不要被造假說詞引導，尤其7/26是關鍵投票日，請投下罷免同意票！網友也紛紛撻伐：「連基本著作權都不尊重的立委，怎可能捍衛台灣未來？」、「用別人作品反向宣傳，太噁心！」、「偷圖又造假，根本沒有底線」。

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