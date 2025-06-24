李正皓遭天道盟份子噴辣椒水 陳培瑜：國民黨立委越來越急了

民進黨立委陳培瑜。（記者陳鈺馥攝）

2025/06/24 13:22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕全台大罷免國民黨立委將進入三階投票，知名政論節目主持人李正皓19日晚間遭天道盟幫派份子潑灑辣椒水，引發社會關注。民進黨立委陳培瑜今日受訪表示，「國民黨立委已經越來越急了」，這些暴力行為不管是被唆使或主動為之，都是對台灣民主的糟蹋。

陳培瑜指出，罷團在街頭站路口發傳單及掃市場過程中，經常遭到各式各樣攻擊，有言語辱罵或行為攻擊，網路上也有。很多罷免志工跟她說，「姐我們已經習慣了」、「姐我已經放下了」，但現在走到三階要進行投票了，之所以會出現更激烈的暴力行為，她個人認為是「國民黨立委已經越來越急了」。

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陳培瑜分析，不管是趙少康、江宜樺都站出來說，罷免可能超過10席，國民黨民調做出來也顯示，台灣民意並沒有跟國民黨站在一起，所以這些暴力行為不管是被唆使或主動為之，都是對台灣民主的糟蹋，都是對手上民主權利的誤解。

陳培瑜強調，民主不是站出來攻擊跟你意見不同的人，而是彼此好好討論找到共識，這才是民主社會可貴之處。不是像「館長」到中國去，只能拍中國要他拍的，只能講中國要他講的，「中國叫他吃屎，他就去吃屎！」

陳培瑜也說，館長有沒有去吃屎，我不知道！但看到影片，有很多大學生說，中國叫館長穿「小太監」的衣服，要他拍垃圾桶就去拍垃圾桶，為了錢或利益，就真的會去做。

她強調，不希望台灣有一天也要被迫做這樣的事情，台灣人現在享有民主自由，所以他非常感謝公民團體站出來持續論述，所有在街頭參與罷免的民眾，真的是想讓後代能夠好好生活。最近自己走入校園，很多年輕人告訴她，一定會回花蓮投票，年輕人知道他們想要怎樣的台灣和未來。

另外，國民黨立委羅明才日前對外發言聲稱「我們是60％，我們是主人才對啊！結果今天叫做『惡奴欺主』」。新北市罷免羅明才團隊發言人琪琪今天受訪回應，「惡奴欺主」這四個字，羅明才真的是本末倒置。「民主、民主」，人民才是主人，今天在新店、深坑、石碇、烏來發生的事，都可以看到立委漠視民意。

琪琪提及，在罷免過程中，罷免團體有收到非常多的期待，感謝民眾勇敢站出來幫忙簽了3萬4千多份罷免連署書，目前尚需補件564份，因為最後補件期限是6月29日，我們會爭取在平日送件。

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