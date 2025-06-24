汛期將至議員關心防路樹倒塌 侯友宜：市府均有巡視、修剪

新北市議會今日進行市政總質詢，侯友宜針對議員質詢提出相關回應。（記者黃子暘攝）

2025/06/24 13:37

〔記者黃子暘／新北報導〕台灣「汛期」為5月初至11月底，期間有梅雨及颱風季挑戰，新北市議員邱烽堯今（24）日在市政總質詢中指出，路樹倒塌易釀民眾人身安全或財產損失，詢問市府是否已經做好防颱措施？市長侯友宜、農業局長諶錫輝說，防汛期間市府均有巡視、修剪，此外，綠美化環境景觀處近期與相關協會針對樹結構安全有監測合作計畫。

邱烽堯表示，汛期到來，市府應有防颱準備，颱風期間路樹倒塌可能造成民眾財務損失，市府針對有病蟲害的路樹與一般路樹安全檢測有何因應、防治倒塌措施？

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諶錫輝說明，新北市約有7萬多棵樹，分工上請公所人力協助巡檢，如果發生問題就通報給景觀處，有病狀的樹木經過樹醫師、樹木保護委員勘查，如果有移除、救治的需求，就依照規定處理，近期景觀處也與相關協會有合作計劃，針對樹結構安全作監測。

此外，比特犬咬死人、咬傷人事件頻傳，今年台北市還有連續2起無辜機車騎士遭跳車窗比特犬突襲事件；針對具攻擊性犬隻，邱烽堯詢問市府有何因應措施？其他國家如澳洲、英國等，針對犬隻致人重傷死亡設有重罰，市府應有類似作為。

諶錫輝說，依照農業部定義，新北市境內具攻擊性犬隻共有281隻，其中比特犬158隻，目前動物保護法針對攻擊性犬隻均作出規範，2013年至今已有25件攻擊性犬隻違法遭到開罰案件，其中2隻被沒入。

侯友宜、諶錫輝補充，飼主攜帶相關犬隻外出，依法必須有嘴套、特定長度以內的牽繩等防護設備，如果沒有就會開罰，農業局今年也會針對相關犬隻全面進行家訪。

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