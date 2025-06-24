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    美眾院通過大力挺台灣入IMF 外交部：反制中國施壓有正面意義

    外交部發言人蕭光偉24日表示，不歧視台灣法案對於支持台灣擴大國際參與、反制中國對台施壓有正面意義，凸顯台灣在經濟韌性及全球夥伴關係的重要性。（資料照）

    外交部發言人蕭光偉24日表示，不歧視台灣法案對於支持台灣擴大國際參與、反制中國對台施壓有正面意義，凸顯台灣在經濟韌性及全球夥伴關係的重要性。（資料照）

    2025/06/24 12:39

    相關新聞請見：

    美眾院全票通過「不歧視法案」 力挺台灣入國際貨幣基金

    〔記者黃靖媗／台北報導〕美國聯邦眾議院23日口頭無異議通過「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act），指示美國運用話語權及表決權大力支持台灣加入國際貨幣基金（IMF）。外交部發言人蕭光偉今（24）日表示，該法案對於支持台灣擴大國際參與、反制中國對台施壓有正面意義，凸顯台灣在經濟韌性及全球夥伴關係的重要性。

    「不歧視台灣法案」由共和黨籍金映玉（Young Kim）及民主黨籍葛林（Al Green）共同提出，指示支持台灣加入IMF、參與經濟監督、獲得技術協助以及人員在IMF任職的資格。

    蕭光偉今日於外交部例行記者會表示，美國聯邦眾議院6月23日再一次全院無異議的通過「不歧視台灣法案」，這項法案對於支持台灣擴大國際參與，與反制中國對台灣的施壓，都有正面意義。

    蕭光偉說，外交部要感謝美國聯邦眾議院，無異議通過這項法案，不僅展現了美國跨黨派議員對我國擴大國際參與、參與國際組織、拓展國際空間，堅定的支持，同時進一步凸顯台灣在經濟韌性以及全球夥伴關係的重要性。

    蕭光偉表示，外交部將持續密切關注後續相關發展，同時也會與美方的國會友人及行政部門密切協調聯繫，不斷增進累積我國國際參與的正向動能。

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