民眾住家做罷免羅明才連署站 罷團控：6/26將被侯友宜強拆

反共護台志工聯盟舉行「侯侯報私仇？罷免連署站遭突襲拆遷」記者會，屋主賴碧珍拿出時任台北縣長周錫瑋與立委羅明才視察「瑠公圳圳道空間再造計畫」的照片。（記者陳逸寬攝）

2025/06/24 13:16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕全台罷免國民黨立委將進入第三階段罷免投票，罷免團體今日痛批新北市長侯友宜「侯侯報私仇」，新北市政府將在6月26日清晨6點半，強制執行拆除做為罷免羅明才連署站的民宅，屋主不滿控訴「今天拆你家、明天拆國家」。

反共護台志工聯盟今日召開「侯侯報私仇？罷免連署站遭突襲拆遷」記者會，呼籲新北市長侯友宜停止對罷免團體政治報復，不要強拆具有文化資產價值的老宅。

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民進黨立委陳培瑜表示，新店民眾的住家做為罷免連署站後，現在面臨要被拆除的命運。侯友宜以前說要「好好做代誌」，現在卻要「好好來報復罷免團體」，報復不願意支持羅明才的民眾。

陳培瑜質疑，羅明才擔任新店立委這30年來，除了把他自己喜歡的東西變成法案，到底為新店鄉親做了什麼？一個地方的進步，不是只有高樓大廈，也要有不同時期的歷史及多元文化。但現在我們看到，侯友宜動用新北市政府的行政資源，要用暴力拆除方式對待罷團，希望新北市行政機關停止拆除，應該「暫緩執行」拆遷。

屋主賴碧珍沉痛表示，自己是平凡的市井小民，她家房子在新店瑠公圳旁，是日治時期就存在的合法房屋，那是新店都市計畫劃定前，就已經存在的房屋。新北市府卻將土地賣給建商開發。

賴碧珍指出，瑠公圳極具文化景觀保存價值，她家門前有小河，後面有「萬新線」鐵道遺跡，民國90幾年時任台北縣長周錫瑋希望讓瑠公圳風華再現，還舉辦文化相關活動。民國100年時有藍營人士發函給新北市政府，說建商要開發我們家那塊土地，最後土地就被市府賣掉，後來這件事有告上法院及聲請釋憲，目前仍在訴訟中。

賴碧珍進一步說，地方財團及政治勢力要開發，民眾權益就被犧牲了！她是6月4日天安門事件那天，收到新北市府來函告知6月26日將拆除她家，新北市府更發函給法院，聲稱那邊不具文化資產價值，自己的家只是提供做為罷免連署站，讓人民行使罷免權，沒想會遭到這樣對待。

罷免羅明才團隊發言人琪琪表示，罷免團體對此感到非常遺憾，「拔蘿蔔」罷免活動以來，在新店推動罷免的店家頻繁遭到查水表，對於從未跟政府交涉過的市井小民，這樣的壓力是可想而知的，而賴姐提供住家當連署站，竟遭到新北市政府報復。

琪琪指出，民國57年被片面登記為空地，自此成為賴姐的噩夢，目前優先承購權的訴訟正在進行中，新北市府6月26日一早就要來拆屋，現在只剩2天時間，希望所有民眾將消息擴散出去，大家一起來守護古宅。

民進黨立委柯建銘國會辦公室助理周立軒批評，雖然羅明才委員沒有參與這件事，但羅明才在立法院的所作所為也推進這些。去年賴姐向行政法院申請暫時處分及申請釋憲，隔天國民黨初審通過「憲法訴訟法修正草案」，兩個月後這套癱瘓憲法法庭的「憲法訴訟法修正案」三讀通過。

周立軒強調，當時羅明才是跟著國民黨、傅崐萁及黃國昌投贊成票，這個結果導致新店居民沒有救濟的機會，憲法法庭無法做出回應，現在更面臨被強拆的命運。像羅明才這樣的立委不能再留在立法院，必須罷免汰除這些國民黨立委。

反共護台志工聯盟舉行「侯侯報私仇？罷免連署站遭突襲拆遷」記者會，屋主賴碧珍（左）控訴自家將在6月26日被強拆。（記者陳逸寬攝）

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