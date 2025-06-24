接任日台交流協會會長 隅修三：日台關係現在處於最佳狀態

前東京海上控股有限公司會長隅修三接任日台交流協會會長。（圖擷取自日本台灣交流協會官網）

2025/06/24 11:51

〔記者黃靖媗／台北報導〕日本台灣交流協會昨日宣布，由前東京海上控股有限公司會長隅修三接棒大橋光夫擔任會長。隅修三表示，日台關係現在處於最佳狀態，他作為會長，將秉持「上善若水」精神，拓展、加深各領域的日台友情，為促進日台交流盡一己棉薄之力。

隅修三表示，大橋光夫擔任會長一職長達14年，在任期間對於增進日台交流有巨大貢獻，他作為大橋光夫的後任，2025年6月20日就任公益財團法人日本台灣交流協會會長。

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隅修三指出，他過去長年在工商領域與台灣互動，今後將作為日本台灣交流協會會長，對於能夠為日台間包含工商界在內的多方面領域合作發展盡力，倍感榮幸。

隅修三也說，他與家人日前私下造訪台灣時，感受到台灣豐富的自然與文化，以及台灣朋友對日本的溫情，於是再次下定決心致力於日本和台灣之間的合作。

隅修三指出，對日本而言，台灣是共享必須傳承給後代的民主、自由及法治等基本價值，同時擁有緊密經濟關係與人員往來密切之極為重要夥伴，也是珍貴的友人，日本台灣交流協會今後也將進一步深化日本和台灣的合作與交流。

隅修三強調，日台關係現在處於最佳狀態，根據去年度本協會在台灣進行的民調，針對「除了台灣之外，您最喜歡的國家」，有76%台灣民眾回答「日本」，且去年訪日台灣旅客達到604萬人次，創下歷史新高；此外，日台在應對共同課題的方面也有所進展，去年11月份在祕魯舉行的APEC會議（AELM）上，日相石破茂便會見台灣APEC領袖代表林信義，期間雙方就強化包含防災在內的多方面領域合作共識達成一致。

隅修三說，他將老子所教導的「上善若水」視為理想的人生哲學銘記在心，正如水能滋潤萬物，不與人相爭、不追求名聲，無私地全心投入工作，他作為會長，將秉持「上善若水」的精神，與日本台灣交流協會全體職員團結一致，和日台相關人士攜手，拓展、加深各領域的日台友情，邁向新的境界，今後將為促進日台間的交流盡一己棉薄之力。

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