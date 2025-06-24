國民黨：郭昱晴丈夫曾獲中國首張進口特殊憑證 紅色關係太好

國民黨副發言人康晉瑜24日在記者會上提出「三問郭昱晴」。（記者張嘉明攝）

2025/06/24 12:01

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藍指丈夫赴中「賺紅錢」？ 郭昱晴駁：以為撿槍抹紅大可不必

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨桃園市議員詹江村質疑，民進黨立委郭昱晴丈夫在中國經商「賺紅錢」，郭昱晴澄清她丈夫4年前已離職。對此，國民黨今日召開記者會指出，郭丈夫曾任生技廈門公司董事，是可決定公司經營方向的重要核心人員。其公司甚至被授予福建首張進口非特殊用途化妝品備案憑證，「紅色關係太好了吧」。

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詹江村昨質疑郭昱晴丈夫在中國「賺紅錢」，郭昱晴說，用她丈夫4年前就已離職的工作來攻擊，說穿了不就是7月26日大罷免快到了，又來老招抹黑。她丈夫當年就是在企業任職，一個受薪且到處派任的專業經理人。

國民黨智庫副執行長凌濤表示，郭昱晴丈夫林宣廷不是郭所稱的只是受雇經理人，而是可決定公司經營方向的重要核心人員。據2019年福建省藥品監督管理局部門決算報告所指，福建還為林宣廷所屬研鷺懿生技公司開首例，授予福建首張進口非特殊用途化妝品備案憑證，認為此舉有利促進閩台雙方合作交流，大開綠燈，「紅色關係太好了吧」。

凌濤提到，2018年2月中國公布31項惠台措施，6月再擴大對台胞、台企推66項新惠台政策，同年10月研鷺懿生物科技公司就登記在福建，讓林宣廷還於2019年讚譽，「從準備材料到拿到憑證只花1個多月」。

凌濤表示，「中國熊」沈伯洋父親依賴中國2013年一帶一路政策，到厄瓜多大賺錢，郭昱晴丈夫跟著2018年中國惠台31項政策成立台企；民進黨只會雙標獵巫台灣人民稱是統戰第五縱隊，自己卻大賺紅錢，還稱沒聞過人民幣。

凌濤批評，沈伯洋與郭昱晴是賴清德組的台灣守衛隊成員，稱不會像中共低頭，但只會賺人民幣，難道守衛隊資格是必須有親人去中國賺紅錢？當郭說路人鬼祟時，自己與中國熊在台灣抗中才鬼祟，應先對台灣人民先有底線。

國民黨副發言人康晉瑜也說，身兼民進黨主席的總統賴清德提名的不分區立委，怎麼都與大陸有千絲萬縷的關係。郭昱晴丈夫林宣廷曾於臉書稱，兩岸服貿協議就像清末與列強簽訂的不平等條約，但如今服膺惠台措施，用行動到大陸大賺人民幣。

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