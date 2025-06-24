加薩尋獲3人質遺體！以色列駐台辦事處：所有人質獲自由前絕不停戰

以色列駐台辦事處發文稱，在所有人質都重獲自由前，以色列絕不會停下腳步。（取自臉書）

2025/06/24 13:27

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列政府22日宣布，在加薩尋獲3名被巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」扣押的以色列人質遺體。這項消息再次將國際目光從瞬息萬變的以伊戰局，拉回加薩戰爭。以色列駐台辦事處（Israel in Taipei）昨天（23日）發文稱，在所有人質都重獲自由前，以色列絕不會停下腳步。

《路透》報導，以色列稱這3名人質均在2023年10月7日哈瑪斯對以色列南部的襲擊中罹難，遺體隨後被運往加薩作為談判籌碼。以色列官方稱，在該場襲擊中，約有1200人喪生，251人被劫持為人質。目前仍有50名人質留在加薩，其中據信只有20人還活著。

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以色列駐台辦事處在臉書發文指，3名人質中，包括71歲的Ofra Keidar，她是3個孩子的母親，在其位於Be’eri基布茲的家中遭哈瑪斯恐怖份子殺害並綁架。另一名是21歲Jonathan Samerano，在逃離Nova音樂節後遭恐怖份子殺害，並被一名聯合國近東救濟工程處（UNRWA）職員綁架至加薩。

還有一名是年僅19歲的Shay Levinson，以色列駐台辦事處稱其為一位極具天賦的排球選手，曾代表一支由猶太人與阿拉伯人組成的隊伍，參加以色列主要聯賽。

以色列駐台辦事處最後寫道「在所有人質都重獲自由前，以色列絕不會停下腳步。」

據哈瑪斯控制的加薩地帶衛生部門稱，以色列隨後在加薩對哈瑪斯發動的軍事行動已造成超過5萬5000名巴勒斯坦人死亡，造成230萬巴勒斯坦人流離失所。

以色列人質Jonathan Samerano。（路透）

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