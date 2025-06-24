藍指丈夫赴中「賺紅錢」？ 郭昱晴駁：以為撿槍抹紅大可不必

民進黨立委郭昱晴強調，她先生是台灣公司外派的專業經理人、領合法合規的台灣薪水，「以為拿到槍、撿到資料就要抹黑抹紅，真的大可不必！」（記者田裕華攝）

2025/06/24 11:54

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國民黨：郭昱晴丈夫曾獲中國首張進口特殊憑證 紅色關係太好

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨今（24日）指控，民進黨立委郭昱晴的丈夫擔任研鷺懿生物科技（廈門）有限公司」董事一職，除服膺中國惠台措施大賺人民幣，甚至獲得首張特殊憑證。對此，郭昱晴反批，藍白沒招了，她先生是台灣公司外派的專業經理人、領合法合規的台灣薪水，「以為拿到槍、撿到資料就要抹黑抹紅，真的大可不必！」

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對於相關質疑，郭昱晴今受訪直言，這幾天藍白應該是沒招了，之前先抹紅民進黨立委沈伯洋、打擊林月琴，再挑不分區的她，區域立委大概也打不過，大罷免31比0很急，現在特別針對她家人一起抹黑或潑糞，甚至說她先生「收紅錢」。

郭昱晴說明，若是去中國紅色企業、拿中國人聘請的薪水進行矮化台灣主權，這就叫做「收紅錢」，但她先生是合法合規的台灣總公司，擔任專業經理人，可能被派去日本、東南亞等地的分公司。

郭昱晴說，成立公司就要符合當地或台灣法規，必須設有董監事、監察人等配置，而她先生當時赴中國處理經貿事務，是台灣總公司過去設立分公司的專業經理人、掛名董事，是為了讓分公司得以在當地合法登記，領的是台灣薪水，現在則在東南亞出差。

話鋒一轉，郭昱晴表示，現在若以為自己拿到槍、撿到資料，就要亂抹紅、抹黑，這真的大可不必，因為先生拿的是合法合規的台灣薪水，擔任公司對外拓展的專業經理人角色，更何況該公司的中國分公司已經全撤回台灣。

郭昱晴說，台灣不是中國一部分，有自己主權，不像國民黨團總召傅崐萁去年帶著一群藍委赴中見中國全國政協主席王滬寧，究竟談了什麼，回來為何要國會擴權？國民黨立委王鴻薇也大搖大擺走進中國央視，拿中國給予的通告費，還在節目聲稱台灣總統叫地區領導人、矮化自己國家，呼籲726出來投票，大罷免一定會大成功。

媒體追問，丈夫是否涉及統戰？郭昱晴反駁說，兩岸不是不能交流，不管是娛樂、文化或經貿等，都要基於尊嚴、不被矮化的平等立場和原則。

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