台中6藍委敦促「2028無煤中火」 江啟臣：分散發電可提升國安

台灣國民黨台中六立委今共同召開「 怒火中燒，我們來發聲」記者會。左起：羅廷瑋、廖偉翔、楊瓊瓔、江啟臣、顏寬恒、黃健豪。（記者劉宛琳攝）

2025/06/24 13:06

〔記者劉宛琳／台北報導〕台中市6位國民黨籍立委今（24）日召開「怒火中燒，我們為台中來發聲」記者會，呼籲「無煤家園 守護呼吸權」，要求民進黨政府遵守立法院決議，儘速增設燃氣機組後拆除燃煤機組，實現「2028無煤中火」。

立法院副院長江啟臣表示，在第九屆、第十屆立委任期他都提出「無煤家園」的草案，但一直被民進黨否決，「2028無煤中火」只是其中一道關卡，如果做不到，「無煤家園」很難達到，所以這次無煤中火的決議案他也投下贊成票。

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江啟臣指出，能源安全就是國家安全，面對中共的圍台封鎖或隔離，或是灰色地帶的「戰備警巡」，將導致煤炭及天燃氣進不了台灣，造成能源斷炊，而大量的燃煤、燃氣發電集中在中火，相關儲存設施也將成為顯而易見攻擊目標；中火發電量佔全國供電系統約15%，等於是只要摧毀中火，就可以讓國內大部分的運作癱瘓，能源配置過度集中，沒有分散能源設施，不利於國家安全。

江啟臣認為，人力就是國力，沒有健康也就沒有國安。研究指出空污與肺癌發生有關，環境基本法第3條也明定，環保應優先於經濟、科技及社會發展，但我們卻沒有看到政府依法行政。

江啟臣表示，台電說「不能用無電達到無煤」，但我們不能用肺發電，更不能用命發電。中火無煤、刻不容緩！推動中火儘速脫煤，分散發電設備配置，不只有助於國家淨零碳排目標的達成，更可以提升國家安全、保障國人健康、落實環境永續，台灣才能在地緣政治的高度風險下，安然度過危機。

國民黨立委楊瓊瓔表示，在5月17日核三廠完全停機之後，台中市盧秀燕市長、台中市環保局都提出數據，台灣電力供給「火力全開」，荼毒台中、南投、彰化、嘉義、台南，甚至高雄人的健康。燃煤、燃氣發電廠開始加班，爐火燒得很旺，但是民眾的心卻涼了，不只是用肺發電、更是用肺發電。

楊瓊瓔指出，台灣有六成燃煤發電集中在中部，45％的煤氣就是中火發出來的。中火燃燒排放的二氧化硫和氮氧化物都是都市空氣品質最關鍵的問題，所以它對於我們中部的空氣品質污染，絕對是一個重要的影響因子。

國民黨立委顏寬恒表示，中火在他的選區有10部燃煤機組，中火PM2.5排放占台中市固定源13.5%、硫氧化物排放占台中市固定源為66.1%、氮氧化物排放占台中市固定源為65.6%，未來還會增加六部燃氣機組，每部裝置容量為130萬千瓦，共增加780萬千瓦。

顏寬恒指出，日前缺電時高雄大林廠早已除役的5號機組偷偷重啟，許可證到期的高雄興達電廠3、4號機組也在日前重啟，若未徹底拆除機組，無法真正落實減煤目標。中部地區民眾多年強烈要求燃煤機組屆期應「拆除」，而非只是「除役」。

國民黨立委羅廷瑋表示，根據經濟部能源署公開的2024年電力資源供需報告資料，2025到2028年間新增的天然氣發電量達8,990MW，早已足以取代中火6部燃煤機組的5,500MW容量。中央若真的在乎民眾健康，早該拆煤、而不是把燃煤機組繼續運轉，這就是假改革、真污染。中火如果不無煤，民進黨的能源轉型就是笑話；中火如果繼續燃煤，民進黨所謂的減碳淨零就是騙局。

國民黨立委廖偉翔表示，民進黨政府不敢誠實面對非核代價，讓已經除役機組的緊急備用變成日常濫用，供電穩定變成一個假象，興達和大林電廠在沒有許可情況下開始發電，不只辛苦台電員工，也可能小動物來當替死鬼。「當核能熄燈，PM2.5就點燃了國人的肺，更點燃民眾的怒火！」政府錯誤的能源政策讓跳電缺電變成人民生活的日常。廖呼籲台電立即落實「2028無煤中火」的承諾，訂下時間表和路徑圖，勿再點燃民眾怒火。

國民黨立委黃健豪表示，台中市環保局五年前認定台中火力發電廠全廠生煤年使用量超過許可證核定量，三次以違反空污法告發，累計裁罰新台幣1800萬元，並廢止2部發電機組許可證。但環境部卻於109年撤銷裁罰，如今台北高等行政法院判定，環境保護事項為自治事項，本件空汙防制為台中市地方自治範疇，地方政府就公私場所固定汙染源訂定較嚴格的排放標準，實務由地方環保機關為查核監督，屬於地方自治事項，環境部並無予以撤銷、變更、廢止等權限。

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