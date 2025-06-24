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    搞烏龍！桃園4地主沒賣地竟收地政所買賣簡訊通知

    桃園市4位民眾日前收到「地籍異動即時通」烏龍簡訊，告知名下不動產有異動紀錄，但當事人皆未進行任何不動產交易或變更手續。（市議員黃敬平提供）

    桃園市4位民眾日前收到「地籍異動即時通」烏龍簡訊，告知名下不動產有異動紀錄，但當事人皆未進行任何不動產交易或變更手續。（市議員黃敬平提供）

    2025/06/24 11:44

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市4位民眾日前收到「地籍異動即時通」簡訊，告知名下不動產有異動紀錄，但當事人皆未進行任何不動產交易或變更手續，其中1位婦人擔心遭詐騙反映民代，經與市府地政局確認，發現是桃園地政事務所處理該土地買賣作業收件時搞烏龍，原應在地政系統勾選申請買賣的2地主，但承辦人員卻誤勾成發送給全部所有權人，導致4人收到烏龍簡訊。

    該婦人向桃園市議員黃敬平反映收到桃園地政事務所發送「地籍異動即時通」簡訊，內容顯示其名下位於平鎮地鎮所轄內的不動產有異動紀錄，但她近期並無進行不動產交易或變更手續，懷疑遭「詐騙集團」盯上，擔心「詐騙集團」憑簡訊就不法冒領或轉移不動產。

    市府地政局地籍科長彭佳雯回應，地政所承辦同仁處理該土地買賣收件案，於操作地政系統時，透過地建號方式，應帶入2位申請的地主所有權人相關資訊，但操作過程中，誤選成土地全部所有權人，導致將簡訊發送給其中6位有申請地籍異動即時通的所有權人，包含2申請人在內，因此共4位所有權人收到烏龍簡訊。

    地政所昨天已跟4位當事人致歉、說明，也提醒同仁相關作業流程務必要小心，地政所也會再做教育訓練精進，避免類似事件再度發生，同時仍呼籲民眾申辦「地籍異動即時通」服務，確保自身不動產權益獲得即時掌握。

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