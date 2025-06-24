傅崐萁「熱烈歡迎 」提告 沈伯洋：展現了什麼叫問A答B

民進黨立委沈伯洋（右）、律師黃帝穎今天上午在立法院召開記者會，宣布本週將對國民黨團總召傅崐萁提告。（記者李文馨攝）

2025/06/24 12:02

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委沈伯洋、律師黃帝穎今天上午在立法院召開記者會，宣布本週將對國民黨團總召傅崐萁提告，傅崐萁辦公室回應，熱烈歡迎沈伯洋提告，針對沈這幾年拿國外多少錢？目的是什麼？秘密任務是什麼？台灣2300萬人，為何只有沈的「台灣民主實驗室」及「黑熊學院」拿到補助？潛伏在台灣要幫外國完成什麼任務？歡迎沈到法院講清楚。對此沈伯洋指出，傅崐萁展現了什麼叫「問A答B」。

沈伯洋在臉書PO文表示，他今天提告傅崐萁，求償100萬，捐給花蓮做公益，傅崐萁造謠沈伯洋收4800億，說意圖顛覆國家、造謠沈伯洋美國和台灣有房子，並在議場罵沈伯洋間諜和人渣，理應要負法律責任，更不要說，傅崐萁帶著國民黨團，通過一堆惡法，雖然這部分沒有法律責任，但有政治責任，這也是為什麼他們必須被罷免的原因。

請繼續往下閱讀...

沈伯洋指出結果，傅崐萁發了新聞稿回擊，列了以下數點，展現了什麼叫「問A答B」， 為什麼沈伯洋當學者可以拿到各國補助？沈伯洋回應，傅崐萁有沒有想過，是因為他當學者時很認真；傅崐萁稱，沈伯洋家在中國賺多少錢？沈伯洋回，他家是在中南美做生意和訂貨...如果訂貨就是賺紅錢，那蔣萬安的世壯運手錶和徐榛蔚的防災包都在賺紅錢喔；傅崐萁質問，為什麼AIT發了避難包文，黑熊就跟著賣？沈伯洋回，黑熊都賣多久了。

沈伯洋直言，傅崐萁完全沒有回答任何跟造謠有關的問題，還順便罵AIT。堂堂國民黨總召，每天散播陰謀論，我幫各位翻譯：「我傅崐萁沒證據，所以一直換題目。」造謠，那法院見；賣國，那就罷免。花蓮的朋友，如果你也受不了賣國，受不了他阻礙花蓮建設，受不了他毫無專業，那我們一起罷免傅崐萁。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法