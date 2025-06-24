藍營如何反大罷免？ 黃暐瀚給解方

資深媒體人黃暐瀚。（翻攝自臉書）

2025/06/24 14:42

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕公民團體對31國民黨立委發動的大罷免行動，已有傅崐萁等24件國民黨立委罷免案成案，反觀泛藍陣營對17位民進黨立委發動的罷免案，在昨天宣告全數失敗，以「17案均掛蛋」收盤。對此資深媒體人黃暐瀚表示，罷團與民進黨的口號是：「罷免投同意、反共更有力」！既然反對意見訴求「反共」，被罷藍委如果也反共，甚至比綠營更反共，被罷的條件立刻消除，仇恨值瞬間降低。

黃暐瀚在臉書PO文表示，如何反被罷？開店的關鍵在「Location」，選舉的輸贏在「票數」，罷免的勝敗在「仇恨值」，降低仇恨值最好的方式，就是探究「仇恨從何而來」？罷團與民進黨的口號是：「罷免投同意、反共更有力」！既然反對意見訴求「反共」，被罷藍委如果也反共，甚至比綠營更反共，被罷的條件立刻消除，仇恨值瞬間降低。

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黃暐瀚指出，所以他才會常常強調：「反侵略、反併吞」就是最好的「反被罷」良藥，前天賴清德總統提出「國家」論述，昨天對岸國台辦不意外立刻對賴總統一陣輸出，先不說國家的元首被羞辱，國人應該同仇敵愾、一致對外。就說陳斌華謬指「中華人民共和國對台灣擁有主權」的說法，如果藍營都沒人敢（或說願意）大聲駁斥，那麼親共的外衣怎麼脫得下來？

黃暐瀚直言，你可以討厭民進黨、討厭賴清德（用選舉的方式換掉就好），但你不能否認賴總統所說：「中華人民共和國從未統治過台灣一天」這句話，堅持國家主權、捍衛國家尊嚴、保護國家安全！反侵略跟反併吞，就是最好的「反被罷」良方苦藥。

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