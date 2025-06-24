女性反毒英雄獲殊榮 賴清德：反毒像團體馬拉松

總統賴清德24日出席反毒有功人士團體頒獎典禮 ，見證得獎者的成功與榮耀。（記者羅沛德攝）

2025/06/24 10:34

〔記者林曉雲／台北報導〕巾幗不讓鬚眉！包括法務部法醫研究所研究員楊筑安、海委會海巡署組主任陳彥文和偵查員曾奕慈、陽明交通大學特聘教授黃久美、新北市毒品危害防制中心督導陳采瀅、台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧等都是「反毒英雄」，今（24）日獲總統賴清德頒發反毒有功人士殊榮。

教育部主辦今年反毒大會，分為「拒毒預防」、「防毒監控」、「緝毒合作」、「毒品戒治」4組共26個個人及團體獲獎，世界和平婦女會台灣總會亦獲肯定。

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賴清德表示，他出身醫界，深知毒品對健康的危害，國民健康是國力展現，上任即成立委員會，打造健康台灣，讓國家更強，讓世界擁抱台灣，打擊毒品是重要一環，各位英雄的付出讓反毒更有力量，政府自2017年推動「新世代反毒策略行動綱領」，8年投入250億元，政院設立專案辦公室，率教育部、法務部、衛福部、海委會等，並與地方政府協力防毒，對於新興毒品、毒品與幫派結合等都須加強反制，今年第3期反毒行動已起步並深化，反毒就像團體馬拉松，需要大家攜手同心打拚。

行政院長卓榮泰表示，面對的對手是毒梟、製毒者、販毒集團，不斷翻新手段、改變包裝、發明新的毒品品項，他們不會停，我們也絕不退讓，政府透過檢、警、憲、調、海巡及關務等6大緝毒系統合作，「這是一場沒有終點的戰爭。」施用毒品人口從2017年5.4萬人降至4.3萬人，初次施用毒品人口從1.1萬人降至8千人，而為保護青少年，將加強對電子煙沒入的法制力量，加速審議加熱菸之相關法規。

教育部長鄭英耀表示，守護台灣責無旁貸，台灣面對的毒品問題，早已不是局部性事件，而是高度境外滲透、組織化製造、系統性擴散的結構挑戰，毒品源頭來自於境外，教育部作為政院「新世代反毒策略第三期計畫」中校園毒品預防的主責機關，秉持「預防優先、教育為本」原則，推動各項防制學生藥物濫用工作，降低學生接觸與暴露於毒品的風險，並與警政及衛政合作，強化毒品通報與溯源查緝機制。

海委會主委管碧玲表示，今年海巡署2位獲獎者均為女性同仁，女力撐起的不僅半邊天，與男性攜手有效反毒；其中，組主任陳彥文去年於屏東後灣1浬查獲遊艇「東尼2號」走私第2級毒品大麻23袋，計388.95公斤，她表示，人有無限的可能，不要小看自己；偵查員曾奕慈辦理海巡機關納入「毒品鑑驗分工表」有功，並協助其他機關甲基安非他命毒品鑑驗，她表示，因為堅持才讓希望存在。

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海洋委員會海巡署偵防分署偵查員曾奕慈獲獎。左為出席頒獎的行政院長卓榮泰。（記者羅沛德攝）

海洋委員會海巡署偵防分署主任陳彥文。（記者羅沛德攝）

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