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    「Tainan黑名」創作限量「罷免大成功」八仙彩 詢問度爆表

    知名漫畫家「Tainan黑名」即將推出的新作品「罷免大成功」八仙彩，網友詢問度超高。（黃厚銘提供）

    知名漫畫家「Tainan黑名」即將推出的新作品「罷免大成功」八仙彩，網友詢問度超高。（黃厚銘提供）

    2025/06/24 10:58

    〔記者王姝琇／台南報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發期間，漫畫家「Tainan黑名」創作「疫情退散」八仙彩撫慰人心，如今確定大罷免第三階將於7月26日投票，他再度推出「罷免大成功」八仙彩，獨特風格又有應景意義的「罷免大成功」八仙彩布旗打樣在臉書一貼出，網友詢問度超高。作者表示，近日將透過「聚珍台灣」協力販售。

    看來超喜氣的「罷免大成功」八仙彩，活靈活現的八仙代表人物，分別是永和立委林德福罷免案領銜人豬頭皮、「山除薇害」罷免王鴻薇領銜人阿美、「板橋大刪元」罷免葉元之領銜人史書華、「剷除黑芯」罷免藍委徐巧芯領銜人曾興誠，以及現身力挺大罷免的花蓮葉霸老師、退休飛官「台灣鷹爸」徐柏岳、網紅八炯和閩南狼。

    Tainan黑名本名黃厚銘，是知名傳統建築彩繪師黃矮的曾孫，他臨摹曾祖父黃矮的舊作改編成「罷免大成功」八仙彩。黃厚銘說，看到這次大罷免活動引起不少的紛爭衝突，而八仙彩是常用於喜慶場合的傳統吉祥物，認為如果用八仙圖案為主題創作，應該可以祈求吉利、增添民間喜氣。他也強調，罷免是由民團發起，八仙代表人物沒有想過要用政治人物呈現。

    黃厚銘說，最花時間的就是在描繪每個人物的神情姿態，另為便於在任何場合都適合掛上，且不至於太突兀，八仙彩布條縮小尺寸到105x47公分，無論是一般營業店門口、住家大門，甚或是掛汽車上、露營帳都不會太過；首批僅印製200份，打樣已經完成，最快在本週四或五就能完成，此次特別請「聚珍台灣」協力，屆時將會透過「聚珍台灣」平台通路販售。

    「罷免大成功」八仙彩上的八仙代表人物，各個神情姿態活靈活現。（黃厚銘提供）

    「罷免大成功」八仙彩上的八仙代表人物，各個神情姿態活靈活現。（黃厚銘提供）

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