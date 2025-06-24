祝福藍委通通被罷免 陳揮文：我絕對不會支持這種黨啊！

陳揮文在片中提到，他本來就不支持朱立倫跟傅崐萁，祝福這些國民黨立委通通被罷免。（圖翻攝自陳揮文YT）

2025/06/24 11:15

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免行動邁入三階，首批24位藍委與新竹市長高虹安罷免案將於7月26日投票，名嘴陳揮文23日在臉書貼出多張圖卡，包括「罷免王鴻薇=罷免傅崐萁」、「支持羅智強=支持朱立倫」等內容，陳揮文表示歡迎大家分享，後續又在另一部影片中提到，他本來就不支持朱立倫跟傅崐萁，祝福這些國民黨立委通通被罷免。

陳揮文昨晚臉書分享圖卡，包括「罷免王鴻薇=罷免傅崐萁、支持羅智強=支持朱立倫」、「罷免羅智強=罷免傅崐萁、支持王鴻薇=支持朱立倫」等內容。陳揮文說：「國民黨主席朱立倫，國民黨立院黨團三長傅崐萁、王鴻薇、羅智強，另22藍委的大名，也可放在圖卡上，王鴻薇或羅智強的位子，邏輯相同。黃國昌放棄言論免責權。我放棄這兩張圖卡的著作權，XD歡迎大家按讚分享，謝謝。」

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後續陳揮文在臉書發布一部影片，他在影片中強調：「容我簡單為自己辯護一下，有些網友說我變了，我變了什麼？我本來就不支持國民黨啊。我本來就不支持朱立倫跟傅崐萁啊。這些國民黨的藍委跟著黃國昌去玩監察院這個題目，那我當然祝福這些國民黨的立委通通被罷免啊，我沒有要幫國民黨辯護啊。」

陳揮文接著說：「黑金四大家族、你由朱立倫跟傅崐萁領導，你在立法院有席次，結果你跟著黃國昌的屁股後面走，我絕對不會支持這種黨啊！你要我支持你？免談啊！我有很大的影響力嗎？沒有啊！我就一支麥克風而已，我要影響誰啊？我就自己不去投票而已啊，我就看著你國民黨你會不會被罷免掉啊，我詛咒你總可以吧？我發願發力這樣子可以吧？」

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