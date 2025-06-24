沈伯洋本週提告傅崐萁求償100萬 賠償全數捐花蓮「幫傅積陰德」

民進黨立委沈伯洋、律師黃帝穎今天上午在立法院召開記者會，宣布本週將對國民黨團總召傅崐萁提告。（記者李文馨攝）

2025/06/24 10:07

〔記者李文馨／台北報導〕民進黨立委沈伯洋、律師黃帝穎今天上午在立法院召開記者會，宣布本週將對國民黨團總召傅崐萁提告，指傅多次造謠，稱他拿外國資金顛覆國家以外，更罵他「人渣」、「間諜」等。沈說，他將對傅崐萁提出民事訴訟並求償100萬元，勝訴賠償將全數捐給花蓮做公益，「幫傅崐萁積點陰德」。

傅崐萁辦公室回應，熱烈歡迎沈伯洋提告，針對沈這幾年拿國外多少錢？目的是什麼？秘密任務是什麼？台灣2300萬人，為何只有沈的「台灣民主實驗室」及「黑熊學院」拿到補助？潛伏在台灣要幫外國完成什麼任務？歡迎沈到法院講清楚。

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沈伯洋說，「希望傅崐萁對我的造謠行為負起法律的責任。」他盤點，傅崐萁曾在議場外說他收4800億元要顛覆國家，再來稱他是美國的間諜，並在花蓮地方演講稱他有美國、台灣的房子，「但我一棟都沒有，到現在還在等他給我鑰匙。」此外，沈日前質疑傅把中央給花蓮的錢花到哪裡去，傅崐萁回罵「人渣」、「間諜」。

沈伯洋說，不管是誹謗、侮辱，這些都是一些侵害民譽的行為，所以他本週將提出民事訴訟，希望能夠獲得賠償，由於傅崐萁長期卡住花蓮的建設，希望勝訴賠償全數給花蓮做公益，並希望他在報紙刊登勝訴啟示。他會後補充，預計求償100萬元。

「傅崐萁除了法律責任，也應負起政治責任。」沈伯洋強調，傅崐萁對於花蓮人民、全體國民更應該負起政治責任，包含毀憲亂政、親中、賣台的行為，這也是為什麼人民發起大罷免，為什麼花蓮人民如此勇敢的站出來，希望傅崐萁下台的重要原因。

黃帝穎指出，在全世界的民主國家，有犯罪前科的人無法當選國會議員，但台灣出現了一個民主恥辱，傅崐萁有三大犯罪前科，還入監服刑，他當選國會議員之後，還當國民黨團的總召，這是台灣在民主世界裡面非常羞恥的一件事，「傅崐萁其實不應該存在立法院，他應該來到法院，法院才是他熟悉的地方」。

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